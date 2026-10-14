Em meio aos protestos dos torcedores por causa da derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, o Cruzeiro apresentará, nesta quarta-feira (14), o dirigente Paulinho, que chega após passagem pelo Mirassol.

A contratação do profissional foi anunciada no dia 5 de outubro e a previsão era que ele chegasse na próxima semana. Porém, o clube antecipou o início do trabalho do profissional.

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Agora, Paulinho chega ao Cruzeiro em uma semana que começou com derrota fora de casa e protestos dos torcedores. Na terça-feira (13), membros das organizadas cobraram o elenco na chegada dos atletas ao Aeroporto de Confins.

No Campeonato Brasileiro, a situação da Raposa não é tão ruim, apesar do tropeço. A oito rodadas do fim do torneio, a equipe mineira está na sexta colocação com 48 pontos, três atrás do Fluminense, quarto colocado.

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Os desafios de Paulinho no Cruzeiro

Inicialmente, Paulinho terá que, com os demais membros da diretoria celeste, definir o futuro dos três jogadores com contrato próximo do fim: Fagner, William e Villalba. Além deles, Matías Viña e Bruno Rodrigues terão seus empréstimos encerrados em dezembro.

Enquanto alguns poderão sair, sete atletas podem retornar à Toca da Raposa II em janeiro de 2027. Entre eles, a principal questão é Gabigol, emprestado ao Santos. Também terão seus empréstimos encerrados no fim do ano: Japa (Mirassol), Walace (Vitória), Tevis (Yokohama Marinos-JAP), Murilo Rhikman (Sport), Rodriguinho e Chico da Costa (Fortaleza).

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Além da experiência como jogador, Paulinho terá a responsabilidade de planejar a próxima temporada do Cruzeiro no que se refere a contratações. Vale destacar que ele participou da construção do elenco do Mirassol que vem se destacando nas últimas temporadas.