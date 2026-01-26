Borussia Dortmund avança em negociações e fica perto de acerto por Kauã Prates, do Cruzeiro

Depois de ver suas duas primeiras investidas serem negadas, o Borussia Dortmund finalmente conseguiu avançar nas tratativas com o Cruzeiro pelo lateral-esquerdo Kauã Prates.

continua após a publicidade

Aposte na vitória do Cruzeiro!

Os alemães acenaram à diretoria celeste com uma proposta de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 75 milhões na cotação atual). Segundo apuração do Lance!, o valor agradou a Raposa e as tratativas estão próximas de serem concluídas.

Entretanto, ainda que as partes cheguem a um acordo, o atleta não irá deixar a Toca da Raposa imediatamente. Isso porque Kauã Prates tem apenas 17 anos e só poderá se transferir quando completar 18, o que acontecerá apenas em 12 de agosto.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Esta não é a primeira tentativa do Borussia Dortmund pelo jogador. Há duas semanas, o Cruzeiro recusou uma investida da equipe por entender que os valores apresentados não agradaram.

Kauã Prates (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A informação do avanço do Borussia Dortmund nas negociações por Kauã Prates foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pela reportagem do Lance!.

continua após a publicidade

Trajetória de Kauã Prates

Nascido em 2008, em Montanha, no Espírito Santo, o lateral-esquerdo chegou ao Cruzeiro em 2019. Cinco anos depois, ainda com 16 anos de idade, ele já disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Destaque na Toca da Raposa I, o atleta chamou atenção da Seleção e já foi convocado para a equipe Sub-20 em 2024 para um período de treinamentos na Granja Comary.

Em 2025, passou a ganhar oportunidades no time profissional do Cruzeiro. Ele foi um dos oito atletas da base inscritos no Campeonato Brasileiro. Com a saída de Marlon, ele passou a ser o substituto imediato de Kaiki.

Sua estreia como profissional, no entanto, ocorreu em outra competição. Ele foi usado na partida contra o Mushuc Runa, pela Sul-Americana.

– Lançamos um menino de 16 anos que acredito que a médio prazo pode ser um dos bons laterais do futebol brasileiro – disse o treinador Leonardo Jardim após a partida.