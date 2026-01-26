Goleiro do Cruzeiro, Cássio detalha lesão no dedo que exigiu uso de luva especial

Apesar de ter assustado os torcedores na última quinta-feira, contra o Democrata-GV, Cássio esteve presente no clássico do último domingo (25). Após a derrota do Cruzeiro por 2 a 1 para o rival, o camisa 1 deu detalhes da lesão que teve na mão esquerda.

– Eu rompi todos os ligamentos, tendão do dedo. Achei que havia sido uma pancada. Fizemos o exame, e estava ruim. Mas, com o Dr. Sérgio, pessoal do DM. Não a toa, ano passado foi o melhor departamento médico do Brasil. O Dr. Sérgio trabalhou muito no vôlei, e disse que era uma lesão normal no vôlei – explicou Cássio.

– Conseguimos fazer o tratamento. Agradecer a minha marca de luva, que fez uma luva especial. Situação de goleiro, dedo quebra, a gente mete esparadrapo. Mas vou ter que continuar com o tratamento, mas estou muito bem acompanhado – complementou o goleiro.

Cássio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cássio projeta início do Cruzeiro no Brasileirão

O goleiro também projetou o início do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Após a derrota frustrante fora de casa, a Raposa fará sua primeira partida no Brasileirão nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

– Independentetemente das derrotas, o Cruzeiro entra no Brasileiro para brigar pelo título. Temos confiança no elenco, no treinador, nosso time é bom, tem muito a crescer. Vai ser corrido, mas temos que estar preparados para buscar a vitória na quinta-feira – projetou o goleiro da Raposa.

Atlético-MG x Cruzeiro

Em um clássico de muita intensidade e ritmo elevado, o Atlético venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Kaio Jorge abriu o placar para a Raposa ainda na primeira etapa, mas, no segundo tempo, o Galo assumiu o controle da partida e construiu a vitória com gol de Bernard e um golaço de Hulk.