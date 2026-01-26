menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Arroyo manda recado após erro em Atlético-MG x Cruzeiro

O jogador perdeu a melhor chance do Cruzeiro na segunda etapa do clássico

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 26/01/2026
09:15
Arroyo no clássico (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Gazeta Press)
imagem cameraArroyo no clássico (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Gazeta Press)
  Matéria
  • Mais Notícias

Apesar do desempenho abaixo do esperado no clássico, principalmente na segunda etapa, o Cruzeiro teve a chance de empatar o jogo com uma chance clara perdida por Keny Arroyo. Horas após a partida, o jogador usou suas redes sociais para mandar um recado.

– O futebol se cura com futebol – escreveu o camisa 11 em um post publicado em sua página no Instagram.

Post de Keny Arroyo (Foto: Reprodução Instagram)
Post de Keny Arroyo (Foto: Reprodução Instagram)

Arroyo foi reserva na partida contra o Atlético-MG, entrando em campo aos 25 minutos do segundo tempo, no lugar de Wanderson.

Em campo, ele teve 14 ações com a bola, mas apenas um chute, justamente o que errou. Ele recebeu ótimo passe de Matheus Pereira, mas sozinho dentro da pequena área, isolou a finalização.

Mateus Pereira ressalta apoio a Arroyo

Na zona mista após a derrota na Arena MRV, o camisa 10 Matheus Pereira ressaltou o apoio ao jogador, que deixou o gramado chorando.

– É óbvio que é difícil para todos nós, poderia ter dado um ponto. Mas falei para ele, errou o gol porque estava lá. Vamos continuar dando suporte para ele. A confiança nele não caiu, ele tem que manter o nível. Agora temos um jogo importante e buscar os três pontos – ressaltou.

Virada a chave do clássico, o Cruzeiro agora irá se preparar para sua estreia no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite enfrentará o Botafogo, na quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

  Matéria
