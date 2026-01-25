Tite analisa derrota em clássico e admite pressão sobre o Cruzeiro no Campeonato Mineiro

O Cruzeiro perdeu seu segundo jogo seguido no Campeonato Mineiro na noite deste domingo (25), ao ser derrotado pelo Atlético-MG, por 2 a 1, na Arena MRV. Após a partida, o técnico Tite fez uma análise do confronto em entrevista coletiva.

– Um jogo com diferentes etapas. Um primeiro tempo controlando e tendo oportunidades, de construção ou contra-ataque. No segundo tempo, onde veio mais equilíbrio. no momento que sofremos o gol, caímos. Caímos de intensidade, qualidade de passe, posse de bola – analisou o comandante.

Além disso, o treinador também falou sobre a situação da equipe na tabela do estadual. Com a derrota para o rival, a Raposa pode até ir para o terceiro lugar de seu grupo caso o Athletic vença o North.

– É a realidade. Agora é iniciar o Campeonato Brasileiro e ficar voltado ao Brasileiro. Nós ficamos numa situação pressionada sim, dentro do nosso grupo, com dois pontos de diferença. Agora, a equipe tem que ter maturidade e força suficientes para poder reverter – explicou Tite.

Atlético-MG x Cruzeiro

Em um clássico de muita intensidade e ritmo elevado, o Atlético venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Kaio Jorge abriu o placar para a Raposa ainda na primeira etapa, mas, no segundo tempo, o Galo assumiu o controle da partida e construiu a vitória com gol de Bernard e um golaço de Hulk.