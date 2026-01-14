menu hamburguer
Cruzeiro

Cruzeiro recusa nova investida de clube europeu por Kauã Prates

O jogador foi titular no primeiro jogo do Cruzeiro em 2026

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 14/01/2026
15:21
Kauã Prates (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Kauã Prates (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Destaque do Cruzeiro, o lateral-esquerdo Kauã Prates segue atraindo os olhares do mercado europeu. Após marcar seu primeiro gol como profissional no último fim de semana, contra o Pouso Alegre, o jovem de 17 anos voltou a ser alvo de propostas.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O Borussia Dortmund, que já havia feito uma oferta pelo atleta, voltou a demonstrar interesse, mas os números apresentados pelos alemães não empolgaram a diretoria celeste.

A primeira investida dos aurinegros foi feita no segundo semestre de 2025. Na época, a diretoria já entendia que não havia pressa para realizar a venda. A informação da proposta feita pelo Borussia Dortmund por Kauã Prates foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pela reportagem do Lance!.

Trajetória de Kauã Prates

Nascido em 2008, em Montanha, no Espírito Santo, o lateral-esquerdo chegou ao Cruzeiro em 2019. Cinco anos depois, ainda com 16 anos de idade, ele já disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Destaque na Toca da Raposa I, o atleta chamou atenção da Seleção e já foi convocado para a equipe Sub-20 em 2024 para um período de treinamentos na Granja Comary.

Kauã Prates (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Kauã Prates (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Em 2025, passou a ganhar oportunidades no time profissional do Cruzeiro. Ele foi um dos oito atletas da base inscritos no Campeonato Brasileiro. Com a saída de Marlon, ele passou a ser o substituto imediato de Kaiki.

Sua estreia como profissional, no entanto, ocorreu em outra competição. Ele foi usado na partida contra o Mushuc Runa, pela Sul-Americana.

– Lançamos um menino de 16 anos que acredito que a médio prazo pode ser um dos bons laterais do futebol brasileiro – disse o treinador Leonardo Jardim após a partida.

