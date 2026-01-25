Cruzeiro recebe proposta de clube europeu por Ryan Guilherme

Além de Walace, que tem recebido sondagens e propostas, o Cruzeiro pode perder em breve outro meio-campista. O Rio Ave, de Portugal, fez uma oferta pelo meia Ryan Guilherme, que não foi relacionado para o duelo contra o Atlético-MG.

A equipe europeia acenou com uma oferta de 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$15 milhões na cotação atual).

Com a primeira investida sobre a mesa, as partes seguem em análise nas tratativas. As informações sobre a proposta portuguesa pelo atleta foram divulgadas inicialmente pela Itatiaia e pelo Central da Toca, e confirmadas pela reportagem do Lance!.

Ryan Guilherme chegou ao Cruzeiro em setembro de 2025, sendo apresentado junto com Keny Arroyo e Kauã Moraes. Na época, a Raposa investiu cerca de R$ 9 milhões para contar com o meia.

Caso a transação com o Rio Ave se concretize, o jogador voltará ao futebol português. Antes de chegar à Toca da Raposa II, ele se destacou no Leiria, no início da temporada.

Desempenho de Ryan Guilherme

Vestindo o uniforme celeste, o meio-campista disputou apenas seis partidas e não teve nenhuma participação em gols.

O clube que ele mais defendeu até hoje foi o Boavista, equipe pela qual disputou 31 partidas, fez dois gols e deu uma assistência. Em Portugal, fez 29 jogos com a camisa do Leiria, somando três assistências e um gol.