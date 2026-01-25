Cássio analisa derrota do Cruzeiro em clássico: 'Faltou tranquilidade'

No primeiro clássico de 2025, o Cruzeiro até saiu na frente, mas acabou sofrendo a virada e foi derrotado por 2 a 1 pelo Atlético-MG. Após a partida, Cássio conversou com os jornalistas na zona mista e analisou o resultado ruim que antecede a primeira partida da Raposa no Brasileirão.

– Torcedor tem razão de estar chateado. É um clássico, sabemos da grandeza, infelizmente não conseguimos o resultado. Quinta-feira é a melhor chance para nós virarmos essa chave. Um grande jogo, estreia no Brasileirão. Temos mais jogos pelo Campeonato Mineiro. Somar 100% dos pontos em busca da classificação. Início de temporada, faltou um pouco de tranquilidade de repente, em alguns momentos. Nós entendermos o jogo. O Atlético veio com a proposta de jogar nos nossos erros, mas eles foram felizes. Acabamos sendo derrotados. É normal a chateação, mas vamos continuar trabalhando, tenho confiança no elenco – analisou o goleiro.

– O Cruzeiro, pelas contratações, pelo elenco, as cobranças são sempre por vencer todas as partidas. Entendemos a cobrança e a chateação do torcedor, já agradecer os torcedores que vieram nos apoiar. A torcida foi com chuva no meio de semana também, infelizmente não conseguimos o resultado nos dois confrontos. Não é porque perdeu dois jogos que está tudo errado. O time vai evoluir, vamos ter uma sequência maior, os jogadores vão melhorar. Não foi um jogo ruim, fizemos um bom primeiro tempo, mas não tivemos tranquilidade no segundo tempo, erramos um pouco – disse Cássio.

Atlético-MG x Cruzeiro

Em um clássico de muita intensidade e ritmo elevado, o Atlético venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Kaio Jorge abriu o placar para a Raposa ainda na primeira etapa, mas, no segundo tempo, o Galo assumiu o controle da partida e construiu a vitória com gol de Bernard e um golaço de Hulk.