Leitura labial revela diálogos de Gerson com jogadores do Flamengo: 'Não dá'

O reencontro de Gerson com a torcida e os jogadores do Flamengo era um dos fatores que mais gerava expectativa para o jogo contra o Cruzeiro no Maracanã. Multicampeão pelo Rubro-Negro, o volante teve uma recepção hostil por parte das arquibancadas, mas foi recebido com normalidade pelos ex-companheiros.

continua após a publicidade

O especialista em leitura labial Velloso, revelou detalhes de diálogos entre Gerson e os jogadores do Flamengo, nesta quinta-feira (12), no Maracanã.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi o reencontro de Gerson com o Flamengo?

🧑‍💻Texto de Lucas Bayer, setorista do Flamengo no Lance!

As cobranças da torcida do Flamengo direcionadas a Gerson começaram já na chegada da delegação mineira ao Maracanã. Quando o ônibus do Cruzeiro entrou no estádio, o nome do meia já era alvo de xingamentos por parte dos torcedores rubro-negros que aguardavam a equipe.

continua após a publicidade

Um dos últimos jogadores a surgir no túnel de acesso ao gramado, Gerson foi recebido com muitas vaias vindas das arquibancadas. Posteriormente, Gerson foi cumprimentado pelos ex-companheiros do Flamengo. Na reta final do primeiro tempo, as vaias se intensificaram, acompanhadas por gritos de "mercenário" direcionados ao meio-campista.

No retorno para o segundo tempo, Gerson voltou a ser vaiado e novamente chamado de "mercenário" pela torcida do Flamengo. Ao ser substituído na etapa final, o jogador voltou a ouvir fortes cobranças vindas das arquibancadas.

continua após a publicidade

🎰Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.