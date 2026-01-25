Matheus Pereira lamenta derrota do Cruzeiro em clássico: 'Jogo estava na nossa mão'
O Cruzeiro perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1
Na noite deste domingo (25), o Cruzeiro perdeu o primeiro clássico do ano, por 2 a 1, para o Atlético-MG, na Arena MRV. A equipe comandada por Tite abriu o placar, mas tomou a virada no segundo tempo. Após a partida, Matheus Pereira lamentou o resultado e citou que a Raposa estava com o resultado na mão.
– Infelizmente perdemos o jogo hoje, jogos que ninguém quer perder. O jogo estava na nossa mão, mas estivemos um pouco abaixo no segundo tempo. O ano está começando, ficou mais complicado, mas temos mais jogos para recuperar e buscar nossos objetivos. Levantar a cabeça e buscar no próximo confronto – analisou o camisa 10.
– Esses jogos a gente não quer perder, estávamos com o jogo controlado. Não estivemos bem no segundo tempo, fomos punidos por isso. Futebol é assim, temos que trabalhar para o próximo jogo – comentou Matheus Pereira.
Atlético-MG x Cruzeiro
Em um clássico de muita intensidade e ritmo elevado, o Atlético venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Kaio Jorge abriu o placar para a Raposa ainda na primeira etapa, mas, no segundo tempo, o Galo assumiu o controle da partida e construiu a vitória com gol de Bernard e um golaço de Hulk.
Agora, o Cabuloso terá que virar a chave para o início do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite irá enfrentar o Botafogo na quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília).
