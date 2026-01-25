menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Matheus Pereira lamenta derrota do Cruzeiro em clássico: 'Jogo estava na nossa mão'

O Cruzeiro perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 25/01/2026
21:40
Matheus Pereira (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraMatheus Pereira (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na noite deste domingo (25), o Cruzeiro perdeu o primeiro clássico do ano, por 2 a 1, para o Atlético-MG, na Arena MRV. A equipe comandada por Tite abriu o placar, mas tomou a virada no segundo tempo. Após a partida, Matheus Pereira lamentou o resultado e citou que a Raposa estava com o resultado na mão.

continua após a publicidade

Aposte na vitória do Cruzeiro!

– Infelizmente perdemos o jogo hoje, jogos que ninguém quer perder. O jogo estava na nossa mão, mas estivemos um pouco abaixo no segundo tempo. O ano está começando, ficou mais complicado, mas temos mais jogos para recuperar e buscar nossos objetivos. Levantar a cabeça e buscar no próximo confronto – analisou o camisa 10.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

– Esses jogos a gente não quer perder, estávamos com o jogo controlado. Não estivemos bem no segundo tempo, fomos punidos por isso. Futebol é assim, temos que trabalhar para o próximo jogo – comentou Matheus Pereira.

continua após a publicidade
(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Matheus Pereira (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
  1. Pedrinho celebra título do Cruzeiro na Copinha e revela planejamento para trio
  2. Em final intensa, Cruzeiro vence o São Paulo e é campeão da Copinha
  3. Torcida do Cruzeiro volta à Arena MRV após mais de dois ano
  4. Hulk decide com golaço e Atlético-MG vence o Cruzeiro de virada em clássico pelo Mineiro

Atlético-MG x Cruzeiro

Em um clássico de muita intensidade e ritmo elevado, o Atlético venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Kaio Jorge abriu o placar para a Raposa ainda na primeira etapa, mas, no segundo tempo, o Galo assumiu o controle da partida e construiu a vitória com gol de Bernard e um golaço de Hulk.

Agora, o Cabuloso terá que virar a chave para o início do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite irá enfrentar o Botafogo na quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias