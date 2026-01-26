Cruzeiro renova contrato de jovem destaque na Copinha
Eduardo Pape foi destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior
Depois da conquista da Copinha no último domingo, o Cruzeiro deverá dar sequências às negociações de contratos dos atletas da base. Na tarde desta segunda-feira (26), o clube anunciou a renovação do vínculo de Eduardo Pape, destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior.
O atleta de 16 anos assinou com a Raposa até o fim de 2029. Em 2025, ele havia fechado com o Cabuloso até 2028. Nas redes sociais, o clube oficializou a renovação e comemorou o acerto.
No post, o garoto aparece ao lado de Pedro Junio, vice-presidente da SAF celeste, e de seus familiares.
– O Cruzeiro renovou o contrato com o #CriaDaToca Eduardo Pape! Um dos destaques do vitorioso time da Copinha assinou um novo vínculo até janeiro de 2029! Vamos juntos, Cria! – escreveu a equipe.
Pape foi destaque na Copinha
Eduardo Pape foi um dos grandes destaques da campanha vitoriosa do Cruzeiro na Copinha. Com apenas 16 anos, ele teve personalidade e foi titular na equipe de Mairon César.
Durante a trajetória invicta da Raposa, ele marcou dois golaços, um contra o Meia Noite, e outro na semifinal, contra o Grêmio.
Apesar de ser considerado peça fundamental do time, Eduardo Pape ficou fora da final porque estava suspenso. O jogador recebeu cartão amarelo na partida contra o Tricolor e, como estava pendurado, ficou fora da decisão.
Eduardo Pape chegou ao Cruzeiro em 2024, após se destacar pelo Azuris, do Paraná. Nas categorias de base da Raposa, sempre atuou com os atletas mais velhos, defendendo até mesmo o Sub-20, com apenas 16 anos.
