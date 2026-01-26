menu hamburguer
Cruzeiro

Cruzeiro renova contrato de jovem destaque na Copinha

Eduardo Pape foi destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 26/01/2026
18:22
Eduardo Pape (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Eduardo Pape (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Depois da conquista da Copinha no último domingo, o Cruzeiro deverá dar sequências às negociações de contratos dos atletas da base. Na tarde desta segunda-feira (26), o clube anunciou a renovação do vínculo de Eduardo Pape, destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O atleta de 16 anos assinou com a Raposa até o fim de 2029. Em 2025, ele havia fechado com o Cabuloso até 2028. Nas redes sociais, o clube oficializou a renovação e comemorou o acerto.

No post, o garoto aparece ao lado de Pedro Junio, vice-presidente da SAF celeste, e de seus familiares.

– O Cruzeiro renovou o contrato com o #CriaDaToca Eduardo Pape! Um dos destaques do vitorioso time da Copinha assinou um novo vínculo até janeiro de 2029! Vamos juntos, Cria! – escreveu a equipe.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Pape foi destaque na Copinha

Eduardo Pape foi um dos grandes destaques da campanha vitoriosa do Cruzeiro na Copinha. Com apenas 16 anos, ele teve personalidade e foi titular na equipe de Mairon César.

Durante a trajetória invicta da Raposa, ele marcou dois golaços, um contra o Meia Noite, e outro na semifinal, contra o Grêmio.

Apesar de ser considerado peça fundamental do time, Eduardo Pape ficou fora da final porque estava suspenso. O jogador recebeu cartão amarelo na partida contra o Tricolor e, como estava pendurado, ficou fora da decisão.

Eduardo Pape (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Eduardo Pape (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Eduardo Pape chegou ao Cruzeiro em 2024, após se destacar pelo Azuris, do Paraná. Nas categorias de base da Raposa, sempre atuou com os atletas mais velhos, defendendo até mesmo o Sub-20, com apenas 16 anos.

