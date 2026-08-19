Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Artur Jorge é sincero após eliminação do Cruzeiro: 'Não fomos iguais a nós mesmos'

O técnico admitiu a partida abaixo da Raposa no primeiro tempo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
19/08/2026 23:59
Favorite o Lance! no Google
Artur Jorge no Maracanã
Artur Jorge no Maracanã (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro foi eliminado na Libertadores na noite desta quarta-feira (19) após ser derrotado por 2 a 1 pelo Flamengo no Maracanã. Depois da partida, o técnico Artur Jorge avaliou a eliminação e foi sincero ao admitir que a Raposa não foi como costuma ser no primeiro tempo.

– Como disse, esse é um momento difícil para todos. Para a torcida, vivemos de ilusões e sonhos. Mas hoje, de fato, acabamos nossa trajetória na competição e temos que analisar o que foi o jogo. Concordo quanto ao primeiro tempo, em que não fomos a nossa versão habitual. Fomos uma equipe que, por mérito do adversário, teve algumas dificuldades na primeira e na segunda bola, perdendo muitos duelos. Em alguns momentos, não conseguimos pressionar. Tentamos corrigir no intervalo, fomos mais eficazes. Quando estávamos por cima, sofremos um gol que dificultou ainda mais nossa ação e definiu o resultado final – avaliou o técnico.

continua após a publicidade

– Não era uma questão dos jogadores, os atletas deram tudo que tinham. Tratava-se de ajustes posicionais e comportamentais. Fizemos isso para o segundo tempo, sobretudo com nossos alas mais próximos dos zagueiros adversários para pressionar e sermos mais verticais com a bola, além de vencer os duelos. Tivemos oportunidades, mas sofrermos um gol que deixou o Flamengo mais confortável – analisou Artur Jorge sobre a eliminação.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

A eliminação do Cruzeiro na Libertadores

No confronto entre flamenguistas e cruzeirenses, quem avançou na Libertadores foi o Flamengo! No Maracanã, o Rubro-Negro venceu o Cruzeiro por 2 a 1 nesta quarta-feira (19), pela partida de volta das oitavas de final. Arrascaeta abriu o placar com um golaço, Romero empatou para a Raposa, mas Samuel Lino marcou o gol da vitória e da classificação às quartas. No jogo de ida, as equipes haviam empatado por 1 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte, e o time carioca fechou o confronto com 3 a 2 no agregado.

continua após a publicidade
Otávio faz defesa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Otávio faz defesa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Fabrício Bruno no Maracanã

Cruzeiro

Fabrício Bruno lamenta eliminação do Cruzeiro e diz que torcerá pelo Flamengo na Libertadores

Há 2 minutos
Pedrinho na zona mista

Cruzeiro

Pedrinho lamenta eliminação do Cruzeiro: 'Tínhamos que ter feito o dever de casa'

Há 56 minutos
Gerson em Flamengo x Cruzeiro no Maracanã

Cruzeiro

Gerson resiste à pressão, mas é antagonista silencioso na eliminação do Cruzeiro para o Flamengo

Há 1 hora
Keny Arroyo e Léo Pereira disputam bola durante duelo entre Cruzeiro e Flamengo no Maracanã

Futebol Nacional

Dê suas notas: avalie as atuações de Flamengo x Cruzeiro

Há 1 hora
Arrascaeta comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Cruzeiro pela Libertadores

Futebol Nacional

Com gols de Arrascaeta e Lino, Flamengo vence Cruzeiro e avança na Libertadores

Há 2 horas
Árbitro Gustavo Tejera (URU), apitando Flamengo e Cruzeiro na Libertadores

Fora de Campo

Polêmica em Flamengo x Cruzeiro divide opiniões: 'Abre margem'

Há 2 horas
Mais LANCE!
Rossi se lamentando após gol tomado em Flamengo e Cruzeiro pela Libertadores

Lance de Rossi em Flamengo x Cruzeiro revolta torcedores: 'Já deu'

Gerson e Pedro no duelo entre Flamengo e Cruzeiro

Gerson vira assunto em Flamengo x Cruzeiro: 'Foi esperto'

Arrascaeta abre o placar diante do Cruzeiro, no Maracanã

Arrascaeta quebra a web em Flamengo x Cruzeiro: 'Sacanagem'

Arrascaeta abre o placar diante do Cruzeiro, no Maracanã

Veja gols em Flamengo x Cruzeiro: Arrascaeta, Romero e Samuel Lino marcam

Mosaico da torcida do Flamengo contra o Cruzeiro

Mosaico da torcida do Flamengo contra o Cruzeiro viraliza: 'Aprendeu'

Leonardo Jardim em Cruzeiro x Flamengo

Decisão de Jardim em Flamengo x Cruzeiro repercute: 'Não entendo'

Vestiário do Cruzeiro no Maracanã

Villalba ou Rojas? A escalação do Cruzeiro contra o Flamengo

Leonardo Jardim pelo Flamengo no Mineirão

De referência a traidor: os motivos da revolta da torcida do Cruzeiro contra Jardim

Cruzeiro x Flamengo no Mineirão

Motivos para acreditar em classificação do Cruzeiro na Libertadores

Flamengo x Cruzeiro pelo jogo de ida da Libertadores (Foto: Patricia Guedes/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

Vidente crava classificado em Flamengo x Cruzeiro pela Libertadores

Artur Jorge no Mineirão

Escalação do Cruzeiro: Artur Jorge tem retornos e dúvida para decisão contra o Flamengo

Torcedores do Cruzeiro em Confins

Torcida faz festa antes de viagem do Cruzeiro; delegação tem novidade

Otávio, Pedro Junio e Pedrinho

Cruzeiro anuncia renovação de contrato de Otávio