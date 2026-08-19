Artur Jorge é sincero após eliminação do Cruzeiro: 'Não fomos iguais a nós mesmos' O técnico admitiu a partida abaixo da Raposa no primeiro tempo

O Cruzeiro foi eliminado na Libertadores na noite desta quarta-feira (19) após ser derrotado por 2 a 1 pelo Flamengo no Maracanã. Depois da partida, o técnico Artur Jorge avaliou a eliminação e foi sincero ao admitir que a Raposa não foi como costuma ser no primeiro tempo.

– Como disse, esse é um momento difícil para todos. Para a torcida, vivemos de ilusões e sonhos. Mas hoje, de fato, acabamos nossa trajetória na competição e temos que analisar o que foi o jogo. Concordo quanto ao primeiro tempo, em que não fomos a nossa versão habitual. Fomos uma equipe que, por mérito do adversário, teve algumas dificuldades na primeira e na segunda bola, perdendo muitos duelos. Em alguns momentos, não conseguimos pressionar. Tentamos corrigir no intervalo, fomos mais eficazes. Quando estávamos por cima, sofremos um gol que dificultou ainda mais nossa ação e definiu o resultado final – avaliou o técnico.

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– Não era uma questão dos jogadores, os atletas deram tudo que tinham. Tratava-se de ajustes posicionais e comportamentais. Fizemos isso para o segundo tempo, sobretudo com nossos alas mais próximos dos zagueiros adversários para pressionar e sermos mais verticais com a bola, além de vencer os duelos. Tivemos oportunidades, mas sofrermos um gol que deixou o Flamengo mais confortável – analisou Artur Jorge sobre a eliminação.

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A eliminação do Cruzeiro na Libertadores

No confronto entre flamenguistas e cruzeirenses, quem avançou na Libertadores foi o Flamengo! No Maracanã, o Rubro-Negro venceu o Cruzeiro por 2 a 1 nesta quarta-feira (19), pela partida de volta das oitavas de final. Arrascaeta abriu o placar com um golaço, Romero empatou para a Raposa, mas Samuel Lino marcou o gol da vitória e da classificação às quartas. No jogo de ida, as equipes haviam empatado por 1 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte, e o time carioca fechou o confronto com 3 a 2 no agregado.

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Otávio faz defesa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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