Náutico

Náutico contrata ex-Cruzeiro e Palmeiras como auxiliar-técnico

Robinho, 38 anos, jogou pelo Brusque em 2025

Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 04/12/2025
18:13
Prestes a completar 100 jogos pelo Cruzeiro, Robinho valoriza classificação às quartas de final na Copa do Brasil
imagem cameraCruzeiro teve passagem marcante em campo pelo Cruzeiro. Foto: Vinicius Silva/Cruzeiro EC
O Náutico acertou a contratação de Robinho, ex-Cruzeiro e Palmeiras, para trabalhar como auxiliar-técnico na próxima temporada. O jogador jogou no Brusque em 2025 e não chegou a anunciar a aposentadoria dos gramados.

Robinho atuará ao lado do treinador Hélio dos Anjos, com quem trabalhou no Paysandu entre 2023 e 2024. No clube pernambucano, a comissão é denominada de 'gestão técnica integrada', e conta também com o filho do comandante, Guilherme, como auxiliar.

O ex-atleta, que terá função na gestão ofensiva do time, se apresenta no CT Wilson Campos em 15 de dezembro para o início da pré-temporada. Além do estadual, o Timbu disputará a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e a Série B do Brasileiro em 2026.

A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Lance!.

Aos 38 anos, Robinho jogou pela última vez em 17 de agosto, no jogo entre Brusque e Londrina, pela primeira fase da Série C. O meia não atuou no quadrangular final, quando o time catarinense não conseguiu o acesso, justamente no confronto contra o Náutico, pela última rodada.

No Quadricolor, em 2025, Robinho disputou 18 partidas, sendo sete como titular, e deu três assistências. O atleta não marcou nenhum gol no período.

Carreira de Robinho, novo auxiliar do Náutico

Criado e revelado no Mogi Mirim, Robinho estreou profissionalmente em 2007 e se transferiu para o Santos, onde ficou entre 2008 e 2011, com empréstimo para o Avaí em 2010. Depois, ele se destacou em Coritiba, Palmeiras e Cruzeiro.

O jogador ainda jogou no Grêmio e teve outras passagens pelo Leão da Ilha e Coxa, além de atuar no Paysandu e Brusque. No currículo, o ex-meia foi campeão da Libertadores (2011), tricampeão da Copa do Brasil (2015, 2017 e 2018), além de conquistar títulos estaduais do Mineiro, Paulista, Paranaense, Paraense, Catarinense e Gaúcho.

Robinho - Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras)
Robinho foi campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras em 2015. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

