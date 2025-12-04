Náutico contrata ex-Cruzeiro e Palmeiras como auxiliar-técnico
Robinho, 38 anos, jogou pelo Brusque em 2025
- Matéria
- Mais Notícias
O Náutico acertou a contratação de Robinho, ex-Cruzeiro e Palmeiras, para trabalhar como auxiliar-técnico na próxima temporada. O jogador jogou no Brusque em 2025 e não chegou a anunciar a aposentadoria dos gramados.
Relacionadas
🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição
Robinho atuará ao lado do treinador Hélio dos Anjos, com quem trabalhou no Paysandu entre 2023 e 2024. No clube pernambucano, a comissão é denominada de 'gestão técnica integrada', e conta também com o filho do comandante, Guilherme, como auxiliar.
O ex-atleta, que terá função na gestão ofensiva do time, se apresenta no CT Wilson Campos em 15 de dezembro para o início da pré-temporada. Além do estadual, o Timbu disputará a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e a Série B do Brasileiro em 2026.
A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Lance!.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Aos 38 anos, Robinho jogou pela última vez em 17 de agosto, no jogo entre Brusque e Londrina, pela primeira fase da Série C. O meia não atuou no quadrangular final, quando o time catarinense não conseguiu o acesso, justamente no confronto contra o Náutico, pela última rodada.
No Quadricolor, em 2025, Robinho disputou 18 partidas, sendo sete como titular, e deu três assistências. O atleta não marcou nenhum gol no período.
Carreira de Robinho, novo auxiliar do Náutico
Criado e revelado no Mogi Mirim, Robinho estreou profissionalmente em 2007 e se transferiu para o Santos, onde ficou entre 2008 e 2011, com empréstimo para o Avaí em 2010. Depois, ele se destacou em Coritiba, Palmeiras e Cruzeiro.
O jogador ainda jogou no Grêmio e teve outras passagens pelo Leão da Ilha e Coxa, além de atuar no Paysandu e Brusque. No currículo, o ex-meia foi campeão da Libertadores (2011), tricampeão da Copa do Brasil (2015, 2017 e 2018), além de conquistar títulos estaduais do Mineiro, Paulista, Paranaense, Paraense, Catarinense e Gaúcho.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias