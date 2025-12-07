Hojlund decide, e Napoli vence clássico contra a Juventus na Serie A
Equipe napolitana segue na liderança do Campeonato Italiano
O Napoli venceu a Juventus por 2 a 1, neste domingo (7), pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. Em duelo disputado no Estádio Diego Armando Maradona, em Napolés (ITA), a equipe do sul da Itália contou com o brilho de Rasmus Hojlund, que marcou os dois gols napolitanos no clássico.
Com o resultado, o Napoli segue na liderança do Campeonato Italiano, com 31 pontos, um à frente da Inter de Milão, que goleou o Como por 4 a 0. Já a Juve segue na sétima colocação, com 23 pontos, quatro atrás da Roma, última equipe dentro da zona de classificação à Champions League.
Como foi o Napoli x Juventus?
O Napoli começou melhor na partida e quase saiu na frente com Scott McTominay, mas a cabeçada do escocês passou ao lado da trave, após cruzamento de David Neres. O ponta brasileiro seguiu sendo acionado e, após jogada pela direita, cruzou rasteiro para a área e encontrou Rasmus Hojlund, que se atirou na bola com um carrinho e abriu o placar para os napolitanos, aos seis minutos.
Do outro lado, a Juventus teve poucas idas ao ataque, porém, em uma delas, quase empatou o placar. Após cobrança de falta de Kenan Yıldız na intermediária, Lloyd Kelly apareceu livre na área e finalizou, mas a bola passou por cima da trave. Antes do intervalo, McTominay teve outra chance de cabeça, mas acertou a trave.
No segundo tempo, a Juventus chegou ao empate logo no início com Kenan Yıldız. Após parar contra-ataque do Napoli, a Velha Senhora fez a transição ao ataque em velocidade e, após bela triangulação, Weston McKennie encontrou o meia turco na área, que não desperdiçou a chance de igualar o placar no clássico.
Após o gol sofrido, o Napoli tomou conta do jogo, com as melhores oportunidades. Perto da marca dos 35 minutos, David Neres cruzou para área. McKennie cortou mal o passe e a bola sobrou para Hojlund, que completou de cabeça para o fundo do gol de Michele Di Gregorio, o quarto do atacante dinamarquês no Campeonato Italiano. Ao fim, a Juventus teve uma chance no minuto final, em chute de Edon Zhegrova, mas o chute foi no meio e o goleiro Vanja Milinković-Savic fez a defesa que concretizou a vitória do Napoli no clássico.
O que vem por aí?
O Napoli retorna aos gramados na quarta-feira (10), pela sexta rodada da fase de liga da Champions League, contra o Benfica, às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz. Pela mesma competição e no mesmo dia, a Juventus encara o Pafos, às 17h, no Allianz Stadium.
