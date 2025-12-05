Mozart, campeão da Série B, é alvo do Internacional

Mesmo concentrado na luta para escapar do rebaixamento, o que depende de resultados paralelos, o Internacional já planeja a temporada de 2026. Sabendo que Abel Braga não continuará no comando da equipe, uma das movimentações do clube é na busca por um novo treinador. Conforme apurou o Lance!, o técnico Mozart, campeão da Série B com o Coritiba, é o alvo.

O profissional ainda não tem uma comissão técnica formada e viria apenas com um auxiliar. Os demais integrantes ficariam a cargo do clube.

Mozart é alvo do Internacional

Conforme fontes internas do Beira-Rio, Mozart Santos Batista Júnior, de 49 anos, seria ficha 1 para o comando da equipe em 2026. O estafe do técnico não confirma contato de cartolas do Alvirrubro, até porque o treinador tem contrato com o Coxa até 31 de dezembro.

Pelo que se fala em Curitiba, o treinador não deve permanecer – o Coritiba inclusive está procurando técnico no mercado e teria contatado Roger Machado, ex-Inter, mas o negócio não avançou. O Lance! descobriu que Mozart recebeu sondagens de alguns clubes, ainda sem nenhuma proposta efetiva.

Três times em cinco anos

Técnico desde 2020, Mozart tem uma carreira exitosa nos últimos cinco anos. No período, soma 116 vitórias em 260 jogos, uma das melhores campanhas entre os técnicos dos 40 clubes das séries A e B. Nos últimos três anos, comandou apenas três clubes, com duas taças no armário. Teve passagem rápida pelo Atlético-GO, de março a maio de 2023, sendo campeão estadual.

Chegou ao Mirassol em maio de 2023, levando o time à sexta colocação na Série B daquele ano. Na temporada seguinte, garantiu o acesso à Série A. Deixou o time paulista em novembro de 2024 e chegou ao Coxa em dezembro. Levou o time paranaense ao título da Série B e ao acesso à Série A, com 68 pontos, 19 vitórias, 11 empates e nove derrotas.

A carreira

CSA – 9/2020 a 4/2021 Chapecoense – 4/2021 a 5/2021 Cruzeiro – 6/2021 a 8/2021 CSA – 9/2021 a 6/2022 Guarani – 7/2022 a 2/2023 Atlético-GO – 3/2023 a 5/2023 Mirassol – 5/2023 a 11/2024 Coritiba – 12/2024 a 12/2025