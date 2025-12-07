Renata Fan viraliza com permanência do Internacional na Série A

A jornalista Renta Fan foi à loucura com a permanência do Internacional na Série A. O Colorado continuou na elite do Brasileirão após vencer o Bragantino por 3 a 1, neste domingo (7), no Beira-Rio, pela última rodada do campeonato.

Diante do cenário, a jornalista Renata Fan viralizou nas redes sociais com o vídeo celebrando a permanência do clube na elite do futebol brasileiro. A apresentadora do programa "Jogo Aberto", da Band, é torcedora declarada do Internacional. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Internacional x Bragantino?

Texto por: Roberto Jardim

O jogo começou tenso, com Internacional e Bragantino trocando ataques, mas sem ameaçar a área adversária. Enquanto os paulistas paravam na defesa colorada, os gaúchos abusavam dos erros no último passe. Ao mesmo tempo, no Castelão, o Ceará abria o placar sobre o Palmeiras, o que era ruim para o Colorado. Cinco minutos depois, o Verdão empatava e o Fortaleza fazia 1 a 0 sobre o Botafogo, outro resultado que não ajudava. Enquanto isso, no Beira-Rio, o Inter quase abriu o placar.

O goleiro Cleiton saiu na intermediária para atrapalhar Vitinho, Alan Patrick inverteu para Bruno Gomes, que tocou para Aguirre. O argentino entrou na área, mas bateu por cima. Aos 25, chegou outra vez. Alan Rodríguez recebeu na intermediária esquerda, costurou para o meio e chutou. Cleiton defendeu. Aos 26 e 27, o Santos marcava dois contra o Cruzeiro, se livrando de qualquer possibilidade de ser rebaixado e saindo do radar alvirrubro.

Aos 32, depois de cobrança de escanteio, em boa triangulação, Rodríguez serviu Bruno Gomes na entrada da área. O 15 bateu alto, com força. A bola bateu no encontro da trave com o travessão, e não entrou. Aos 39, o Inter ameaçou a meta de Cleiton. Borré venceu na esquerda e cruzou rasteiro. A defesa tirou, mas a bola chegou para Aguirre, que também mantou para a área por baixo, com a zaga afastando. Enquanto os times saiam de campo, o Botafogo empatava no Rio com o Leão.

O jogo recomeçou como terminou o primeiro tempo. Mas, no Engenhão, Fogão virava o jogo sobre o Fortaleza. Com dois resultados favoráveis – o Vitória estava empatando com o São Paulo – a torcida explodiu, mandando um recado ao time, que cobrava uma falta. E ato contínuo, Alan Patrick mandou na área, a bola foi para direita, onde Vitinho tocou para Vitão que cruzou de novo. Mercado cabeceou em cima de Cleiton, que acabou jogando a bola para dentro da própria meta. Gol do Inter! 1 a 0.

O gol incendiou os 20 mil colorados presentes no Beira-Rio. Aos 11, porém, o Fortaleza empatava no Rio, fazendo com que o Inter precisasse de um gol a mais para escapar. Aos 15, o Palmeiras virava sobre o Ceará, fazendo mais um logo em seguida. Com os resultados, o Colorado estava permanecendo na Série A. Enquanto isso, o time de Abel Braga permanecia no ataque. Aos 22, um balde de água fria, com gol do Vitória sobre o São Paulo O Inter voltava ao Z4, dependendo mais uma vez de um gol para sair da zona do rebaixamento.

Aos 25, em jogada rápida pela esquerda, Alan Rodríguez tentou encobrir Cleiton, mas a bola quase raspou o travessão. Quatro minutos depois, a bola chegou para Aguirre na entrada da área e ele foi derrubado. Pênalti! Alan Pratick cobrou com perfeição, bola de um lado, goleiro do outro. Gol do Inter! 2 a 0. Até o momento, era o gol da permanência na Serie A. Mas faltavam ainda 19 minutos em quatro jogos, no Beira-Rio, Barradão, Castelão e Engenhão.

E aos 35, em contra-ataque, Mathias, que havia entrado no lugar de Borré, lançou Carbonero, que entrara na vaga de Vitinho. O colombiano avançou por trás da zaga e tocou na saída do 1 paulista. Gol do Inter! 3 a 0. Aos 38, no Rio, o Botafogo ampliava para cima do Fortaleza. Aos 41, Jhon Jhon recebeu no lado de fora da área e descontou. Gol do Bragantino! 3 a 1. Com o apito final, a torcida explodiu, jogadores caíram em campo e a festa foi grande. Depois de comemorar com uma das organizadas no fundo do campo, Vitão cruzou o campo ajoelhado, levando as arquibancadas ao delírio.