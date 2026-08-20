Veja o que o Corinthians precisa para se classificar na Libertadores
Timão recebe o Rosario Central nesta quinta-feira (21), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final
O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (21) em busca da classificação para as quartas de final da Libertadores. O Timão recebe o Rosario Central, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final, após empate por 0 a 0 na Argentina.
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O resultado no primeiro confronto deixou o duelo aberto. Agora, o Corinthians precisa vencer diante de sua torcida para avançar diretamente à próxima fase da competição continental.
O confronto também marca o retorno de Memphis Depay ao grupo. O atacante foi relacionado para a partida e poderá ser opção para o técnico Fernando Diniz.
O que o Corinthians precisa para se classificar na Libertadores?
Com o empate sem gols no jogo de ida, o Corinthians precisa de uma vitória por qualquer placar para garantir a classificação às quartas de final da Libertadores.
Se o empate persistir no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis. Não há vantagem pelo empate ou pelo resultado obtido como visitante.
Assim, novo empate entre Corinthians e Rosario Central, independentemente do placar, levará a definição do classificado às cobranças da marca da cal.
Cenários para o Corinthians
- Vitória por qualquer placar: Corinthians classificado;
- Empate por qualquer placar: decisão nos pênaltis;
- Derrota por qualquer placar: Rosario Central classificado.
O Timão terá a vantagem de disputar a partida decisiva em casa. A Neo Química Arena deve receber grande público para apoiar o time na busca pela vaga nas quartas de final.
Memphis Depay está relacionado
A principal novidade do Corinthians para o duelo é a presença de Memphis Depay entre os relacionados após a novela pela renovação do contrato.
O atacante holandês ficou fora do primeiro confronto diante do Rosario Central, na Argentina, mas está à disposição para o jogo de volta na Neo Química Arena.
A presença de Memphis amplia as opções ofensivas do técnico Fernando Diniz para uma partida considerada decisiva na temporada corintiana.
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