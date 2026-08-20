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Veja o que o Corinthians precisa para se classificar na Libertadores

Timão recebe o Rosario Central nesta quinta-feira (21), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final

PorVinicius ValeSão Paulo (SP)
20/08/2026 11:58
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Memphis em jogo do Corinthians
Memphis Depay volta ao Cornthians no confronto contra o Rosario Central pela Libertadores (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)
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Corinthians joga contra o Rosario Central em 21 de agosto para avançar nas quartas de final da Libertadores.
Empate anterior deixou o confronto aberto, e Corinthians precisa vencer para se classificar.
Memphis Depay retorna ao time e está disponível para a partida.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (21) em busca da classificação para as quartas de final da Libertadores. O Timão recebe o Rosario Central, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final, após empate por 0 a 0 na Argentina.

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O resultado no primeiro confronto deixou o duelo aberto. Agora, o Corinthians precisa vencer diante de sua torcida para avançar diretamente à próxima fase da competição continental.

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O confronto também marca o retorno de Memphis Depay ao grupo. O atacante foi relacionado para a partida e poderá ser opção para o técnico Fernando Diniz.

O que o Corinthians precisa para se classificar na Libertadores?

Com o empate sem gols no jogo de ida, o Corinthians precisa de uma vitória por qualquer placar para garantir a classificação às quartas de final da Libertadores.

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Se o empate persistir no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis. Não há vantagem pelo empate ou pelo resultado obtido como visitante.

Raniele disputa bola em Corinthians x Rosario Central
Confronto entre Corinthians e Rosario Central terminou sem gols na Argentina. (Foto: Agência Corinthians)

Assim, novo empate entre Corinthians e Rosario Central, independentemente do placar, levará a definição do classificado às cobranças da marca da cal.

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Cenários para o Corinthians

  • Vitória por qualquer placar: Corinthians classificado;
  • Empate por qualquer placar: decisão nos pênaltis;
  • Derrota por qualquer placar: Rosario Central classificado.

O Timão terá a vantagem de disputar a partida decisiva em casa. A Neo Química Arena deve receber grande público para apoiar o time na busca pela vaga nas quartas de final.

Memphis Depay está relacionado

A principal novidade do Corinthians para o duelo é a presença de Memphis Depay entre os relacionados após a novela pela renovação do contrato.

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O atacante holandês ficou fora do primeiro confronto diante do Rosario Central, na Argentina, mas está à disposição para o jogo de volta na Neo Química Arena.

A presença de Memphis amplia as opções ofensivas do técnico Fernando Diniz para uma partida considerada decisiva na temporada corintiana.

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