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Veja o gol de Corinthians x Rosário Central: Bidon decide

Timão avançou rumo às quartas da Libertadores

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 23:46
Atualizado há 14 minutos
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Bidon marcou o gol da vitória do Corinthians
Bidon marcou o gol da vitória do Corinthians (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/FolhaPress) ORG XMIT: CORINTHIANS-ROSARIO-CENTRAL

O Corinthians venceu o Rosário Central por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (20), em jogo emocionante na Neo Química Arena. Com a vitória, o Timão avançou às quartas de final da Libertadores e vai enfrentar o Estudiantes. Breno Bidon marcou o gol da vitória. Veja abaixo:

➡️Corinthians x Rosario Central: ex-árbitro analisa expulsão de Raniele

Como foi o jogo do Corinthians

A primeira etapa das duas equipes foi de pouca qualidade técnica. Apesar do esforço de ambos os times, Corinthians e Rosario Central não conseguiram criar grandes chances ou oferecer perigo. Pelo lado do Timão, a principal oportunidade ocorreu aos 13 minutos, quando o atacante Kaio César mandou uma bomba, mas viu Ledesma se esticar para fazer a defesa. Já o time argentino tentou levar perigo em bolas paradas, mas sem grande efetividade.

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Aos 12 minutos do segundo tempo, o Corinthians sofreu um duro golpe na partida. O volante Raniele foi expulso após recomendação do VAR por acertar a coxa do atacante Copetti com as travas da chuteira. Mesmo com a necessidade de priorizar a marcação, o Timão contou com o protagonismo de Memphis Depay. O atacante cobrou falta para a área, Breno Bidon desviou e marcou o gol que garantiu a classificação da equipe.

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Aos 34 minutos, Memphis Depay cruzou no primeiro pau, e Breno Bidon desviou para abrir o placar para o Corinthians. Com um jogador a menos, o Timão passou a se segurar para garantir a classificação

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