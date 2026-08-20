Corinthians x Rosario Central: ex-árbitro analisa expulsão de Raniele Equipes se enfrentaram pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores

O Corinthians venceu o Rosario Central por 1 a 0 nesta quinta-feira (20), na Neo Quimica Arena, e está classificado ás quartas de final da Libertadores. No segundo tempo, uma chegada forte de Raniele resultou em uma expulsão, e o Carlos Eugênio Simon deu seu veredito.

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— É lance de cartão vermelho. Ele chuta a bola, mas depois deixa as travas da chuteira de forma proposital as travas da chuteira no adversário. Na linguagem do boleiro, é chamado de agulhão, ele poderia ter tirado a perna, mas não quis — disse Simon.

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Aos dez minutos da segunda etapa, árbitro é chamado ao VAR para analisar possível expulsão de Raniele. O jogador do Corinthians acertou a trava da chuteira em Copetti em disputa de bola. Após análise, Cartão vermelho para Raniele, por acertar a trava da chuteira na coxa de Copetti em disputa de bola.

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Veja o lance:

Como foi Corinthians x Rosario Central?

A primeira etapa das duas equipes foi de pouca qualidade técnica. Apesar do esforço de ambos os times, Corinthians e Rosario Central não conseguiram criar grandes chances ou oferecer perigo. Pelo lado do Timão, a principal oportunidade ocorreu aos 13 minutos, quando o atacante Kaio César mandou uma bomba, mas viu Ledesma se esticar para fazer a defesa. Já o time argentino tentou levar perigo em bolas paradas, mas sem grande efetividade.

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Fernando Diniz durante a partida entre Corinthians e Rosario Central, válida pela segunda partida das oitavas de final da Copa Libertadores 2026, realizada na Neo Química Arena, nesta quinta-feira (20). (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress)

Aos 12 minutos, o Corinthians sofreu um duro golpe na partida. O volante Raniele foi expulso após recomendação do VAR por acertar a coxa do atacante Copetti com as travas da chuteira. Mesmo com a necessidade de priorizar a marcação, o Timão contou com o protagonismo de Memphis Depay. O atacante cobrou falta para a área, Breno Bidon desviou e marcou o gol que garantiu a classificação da equipe.

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