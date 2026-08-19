Veja a provável escalação do Corinthians contra o Rosario Central Timão encerrou os preparativos para o duelo de volta das oitavas de final da Libertadores

O Corinthians encerrou, nesta quarta-feira (19), a preparação para o confronto com o Rosario Central, nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo é válido pela volta das oitavas de final da Libertadores e vale uma vaga nas quartas de final.

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O elenco iniciou as atividades com um vídeo de instruções táticas na Sala de Preleção Flexform. Na sequência, os jogadores realizaram uma ativação na academia e o aquecimento no gramado. Sob o comando de Fernando Diniz, o grupo participou de dois exercícios táticos. A comissão técnica também trabalhou jogadas de bola parada e cobranças de pênaltis.

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Para a partida, Diniz terá desfalques. O volante Allan foi expulso no jogo de ida e cumpre suspensão automática. Assim, o escolhido para atuar é o meio-campista André Carrillo, que deve ser a grande novidade na escalação do Timão.

O zagueiro André Ramalho também está fora. O defensor foi internado para ficar em observação após apresentar um quadro de labirintite. O jogador recebeu alta nesta quarta-feira (19) e será reavaliado pelo departamento médico nos próximos dias.

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Já o Memphis Depay, que teve seu contrato renovado, foi relacionado para o confronto, mas a tendência é que o camisa 10 comece a partida no banco de reservas.

Dessa forma, o Corinthians deve iniciar o duelo com Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul.

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Com o resultado da ida em 0 a 0, qualquer vitória da equipe de Fernando Diniz no jogo de volta garante a classificação para a próxima fase, o mesmo acontecendo com triunfo do Rosario Central. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Histórico do confronto

Sem contar o confronto da semana passada, Corinthians e Rosário Central têm um histórico com apenas dois confrontos oficiais, ambos disputados nas oitavas de final da Libertadores de 2000. O duelo teve desfecho positivo para o Timão, no qual avançou para as quartas de final da competição daquela edição.

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Em resumo, a primeira partida entre as equipes foi disputada em Rosário, e a equipe argentina venceu por 3 x 2. Na volta, no Pacaembu, o Corinthians devolveu o placar do jogo da ida, por 3 x 2, levando a eliminatória para os pênaltis. Com a vitória nos pênaltis por 4x3, o Timão saiu vitorioso do confronto.

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