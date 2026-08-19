Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Veja a provável escalação do Corinthians contra o Rosario Central

Timão encerrou os preparativos para o duelo de volta das oitavas de final da Libertadores

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
19/08/2026 21:23
Favorite o Lance! no Google
Memphis e Diniz durante atividade
Memphis Depay e Fernando Diniz durante treinamento (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians encerrou, nesta quarta-feira (19), a preparação para o confronto com o Rosario Central, nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo é válido pela volta das oitavas de final da Libertadores e vale uma vaga nas quartas de final.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O elenco iniciou as atividades com um vídeo de instruções táticas na Sala de Preleção Flexform. Na sequência, os jogadores realizaram uma ativação na academia e o aquecimento no gramado. Sob o comando de Fernando Diniz, o grupo participou de dois exercícios táticos. A comissão técnica também trabalhou jogadas de bola parada e cobranças de pênaltis.

continua após a publicidade

Para a partida, Diniz terá desfalques. O volante Allan foi expulso no jogo de ida e cumpre suspensão automática. Assim, o escolhido para atuar é o meio-campista André Carrillo, que deve ser a grande novidade na escalação do Timão.

O zagueiro André Ramalho também está fora. O defensor foi internado para ficar em observação após apresentar um quadro de labirintite. O jogador recebeu alta nesta quarta-feira (19) e será reavaliado pelo departamento médico nos próximos dias.

continua após a publicidade

Já o Memphis Depay, que teve seu contrato renovado, foi relacionado para o confronto, mas a tendência é que o camisa 10 comece a partida no banco de reservas.

Dessa forma, o Corinthians deve iniciar o duelo com Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul.

continua após a publicidade

Com o resultado da ida em 0 a 0, qualquer vitória da equipe de Fernando Diniz no jogo de volta garante a classificação para a próxima fase, o mesmo acontecendo com triunfo do Rosario Central. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. 

Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Histórico do confronto

Sem contar o confronto da semana passada, Corinthians e Rosário Central têm um histórico com apenas dois confrontos oficiais, ambos disputados nas oitavas de final da Libertadores de 2000. O duelo teve desfecho positivo para o Timão, no qual avançou para as quartas de final da competição daquela edição.

continua após a publicidade

Em resumo, a primeira partida entre as equipes foi disputada em Rosário, e a equipe argentina venceu por 3 x 2. Na volta, no Pacaembu, o Corinthians devolveu o placar do jogo da ida, por 3 x 2, levando a eliminatória para os pênaltis. Com a vitória nos pênaltis por 4x3, o Timão saiu vitorioso do confronto.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Memphis Depay durante treino no Corinthians

Corinthians

Memphis é relacionado para Corinthians x Rosario Central

Há 41 minutos
Pedro Morelli pelo Corinthians

Corinthians

Corinthians rescinde com ex-Palmeiras e retorna ao MCFFB

Há 1 hora
André Pascoal e Luiz Ambra Neto

Corinthians

MP explica investigação e possível intervenção judicial no Corinthians

Há 2 horas
Corinthians x Rosario Central

Onde Assistir

Corinthians x Rosario Central: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Há 2 horas
Rosario Central x Corinthians

Fora de Campo

Vidente crava classificado em Corinthians x Rosário Central

Há 3 horas
Torcidas do Corinthians se unem por intervenção judicial

Corinthians

Torcidas do Corinthians se unem por intervenção judicial: 'Socorro'

Há 3 horas
Mais LANCE!
Protagonista na Coreia: Gabriel Lima soma cinco gols em 18 jogos e desperta interesse do líder da K-League 2.

Atacante ex-Corinthians entra na mira de gigante asiático

Memphis Depay, do Corinthians

Memphis Depay busca protagonismo inédito na Libertadores pelo Corinthians

Memphis em Palmeiras x Corinthians

Corinthians manda recado ao Palmeiras após renovação de Memphis

Memphis renovou com o Corinthians

Europeus reagem à renovação de Memphis com o Corinthians: 'Diz muito'

Jogadores durante Corinthians x Cruzeiro

Corinthians é denunciado no STJD por arremesso de objetos e invasão de campo

Memphis Depay Corinthians x Platense (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Renovação entre Memphis e Corinthians repercute na Europa: 'Digno de novela'

Memphis Depay pelo Corinthians

Memphis fala pela primeira vez após renovar com o Corinthians

Memphis Depay pelo Corinthians

Corinthians anuncia renovação de Memphis Depay até 2028

Memphis Depay durante treinamento no Corinthians

Memphis é registrado no BID e pode reestrear pelo Corinthians

Vampeta em programa ao vivo

Vampeta é sincero sobre renovação de Memphis no Corinthians: 'Impossível'

Memphis assina renovação com o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agencia Corinthians)

'Ganhou o quê?', diz jornalista sobre Memphis e Corinthians

Memphis Depay durante treino no Corinthians

Memphis Depay faz primeiro treino após renovar com o Corinthians

Torcida do Corinthains

Organizadas do Corinthians pedem intervenção e convocam protestos