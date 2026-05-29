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O atacante Yuri Alberto vive um momento de turbulência na temporada. Em má fase diante das redes e após uma declaração polêmica, o camisa 9 do Corinthians deixou o gramado da Neo Química Arena no confronto diante do Platense, pela Libertadores, vaiado pelos torcedores.

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Para entender o cenário, é preciso voltar no tempo. Às vésperas da partida contra o Barra-SC, pela volta da Copa do Brasil, Yuri Alberto vinha de uma sequência de nove jogos sem marcar. Foi então que a estrela do camisa 9 brilhou aos 38 minutos do segundo tempo, quando marcou o gol da vitória e desafogou a torcida presente no estádio.

Com as pazes feitas com as redes, Yuri Alberto foi um dos personagens da zona mista naquela noite, mas uma declaração do jogador não pegou bem: o desejo de deixar o Corinthians na próxima janela de transferências.

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— Já foram cinco temporadas, eu já estou numa fase que eu conversei com meu staff. O Diniz tem conversado bastante comigo e fala da minha importância para o grupo e para o estilo de jogo dele, que tem encaixado bastante. Mas é uma coisa que eu pedi para o André (Cury, empresário) que, neste ano, a gente teria que buscar uma coisa diferente, um novo desafio — disse o atacante.

— Junto da minha família, eu já tinha falado. O Osmar (Stabile) nos deu um posicionamento quando acabei renovando, que, se chegasse uma proposta atrativa para o clube, a gente ia sentar e conversar. Como foi um pedido meu, que eu queria, a partir desse meio do ano, buscar novos objetivos... A gente vai ver. Até o final da Copa do Mundo, a gente vai ter quase dois meses para tentar resolver isso — seguiu.

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A declaração caiu como uma bomba dentro do clube, e a repercussão entre os torcedores foi negativa. Apesar do desejo natural de muitos atletas de atuarem no futebol europeu, a forma como o assunto foi tratado, somada à má fase do atacante, causou incômodo entre os corintianos.

Yuri Alberto tenta retomar boa fase no Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Troca de empresários não confirmada

Após o empate em 1 a 1 diante do Peñarol, pela Libertadores, o jogador foi questionado sobre as declarações dadas após a vitória contra o Barra-SC. A resposta do atacante levantou outra polêmica: uma eventual troca de empresário.

A carreira de Yuri Alberto, até então, era agenciada por André Cury. Em entrevista à ESPN, no entanto, o camisa 9 indicou uma mudança e afirmou que seu pai, Carlos Alberto, passou a ser o responsável por sua carreira.

— Não, eu junto do meu staff, meu pai, que é meu representante agora, a gente prefere ficar na nossa e continuar fazendo meu trabalho pra não criar mais polêmicas — disse o camisa 9.

O Lance! entrou em contato com os representantes de Yuri Alberto e com o pai do atacante, Carlos Alberto, mas nenhum dos lados comentou a possível mudança na gestão da carreira do atleta.

Corinthians quer negociar Yuri Alberto?

O Corinthians vive a expectativa de receber propostas por seus jogadores, algo que faz parte do planejamento da equipe, especialmente para gerar caixa em um momento de instabilidade financeira do clube. No entanto, segundo o executivo de futebol Marcelo Paz, até o momento nenhuma oferta oficial chegou.

Marcelo Paz reforçou que não há negociações em andamento. O dirigente ainda destacou que o Timão só pretende negociar atletas importantes, entre eles Yuri Alberto, por valores considerados "significativos".

— Não tem nenhum processo de venda em curso, não tem nenhuma proposta, nenhuma por nenhum jogador do Corinthians, posso garantir isso. Naturalmente vai vir. A janela está fria, digamos assim, não aqueceu ainda. Acho que vai aquecer mais para o final do Mundial ou término do Mundial, da Copa do Mundo. É uma janela em que, na Europa, ela é mais forte porque é a janela de montagem de elenco. Mas não tem nada, até agora não tem nada, e o Corinthians valoriza muito os seus jogadores, então a gente só vai vender jogadores importantes, titulares, por um número bem significativo, de acordo logicamente com a posição, com o valor de mercado de cada jogador. Mas hoje não tem nada na mesa, a gente conta com esse elenco — disse Marcelo Paz após o sorteio da Copa do Brasil.

Já o técnico Fernando Diniz deixou claro, em entrevistas, que não pretende perder o jogador e afirmou que vê dificuldades para encontrar no mercado um atleta capaz de substituí-lo.

— O Yuri é jogador muito importante para nós. Para mim, principalmente porque gosto muito. Tudo o que estou falando para você, falei para o grupo todo. Ele é essencial para nossas pretensões na temporada. Não teríamos reposição, vou fazer de tudo para ele permanecer. Não precisa ser agora. O Corinthians precisa muito do Yuri agora, como precisa do Hugo Souza e do André. Especificamente o Yuri, é um tipo de jogador que é muito raro. Temos que contar com ele até o fim da temporada — comentou.

Números de Yuri Alberto pelo Corinthians nas temporadas completas (Foto: Arte Lance!/Gemini)

Diniz vira "paizão" em momento delicado

Em meio ao momento turbulento, Fernando Diniz tenta dar suporte ao atacante. Após as vaias recebidas na Neo Química Arena, o treinador tratou de defender o jogador publicamente.

— Em relação ao Yuri Alberto, natural, acontece. Embora tenha pouca idade, é experiente, começou cedo no Santos. Tem casca para suportar. Era uma coisa que poderia acontecer e vai sair mais forte. Ele tem um carinho enorme pelo Corinthians e a torcida tem um carinho enorme por ele — comenta.

Sobre a possível saída de Yuri Alberto, Diniz mantém contato frequente com o jogador e não esconde a importância do atacante para o time.

— Minha relação com o Yuri é muito boa, franca e aberta. Sempre gostei e admirei. Minha relação é boa. Ele já tinha me falado desse desejo e eu já tinha falado o que eu achava. Então, vamos construir para ele continuar aqui com a mesma vontade dos últimos anos. É um jogador muito importante para o Corinthians — comentou o treinador.

A confiança de Fernando Diniz em Yuri Alberto também foi destacada pelo próprio camisa 9. Esse é um dos argumentos, inclusive, na expectaitva do atacante voltar a boa fase.

— Ele (Diniz) me passa muita confiança, é o que o jogador e o atacante de grande time, como é o Corinthians, precisa. Então, acho que é dessa forma, continuar trabalhando, continuar criando grandes chances para o Corinthians, que a gente vai começar a voltar a seguir aquele caminho do gol que o Yuri conhece — finalizou.

Números Yuri Alberto

Yuri Alberto pelo Corinthians em 2022

28 jogos (23 titular) 11 gols 2 assistências 164 minutos para participar de gol 2.4 finalizações por jogo (1.0 no gol) 0.9 passes decisivos por jogo 70% de conversão em grandes chances 3 grandes chances criadas 6.1 finalizações para marcar 39% de eficiência nos duelos 1.4 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.95

Yuri Alberto pelo Corinthians em 2023

63 jogos (60 titular) 15 gols 8 assistências 224 minutos para participar de gol 2.5 finalizações por jogo (0.9 no gol) 0.8 passes decisivos por jogo 44% de conversão em grandes chances 8 grandes chances criadas 10.6 finalizações para marcar 43% de eficiência nos duelos 1.7 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.90

Yuri Alberto pelo Corinthians em 2024

57 jogos (49 titular) 31 gols 7 assistências 113 minutos para participar de gol 2.9 finalizações por jogo (1.3 no gol) 0.8 passes decisivos por jogo 58% de conversão em grandes chances 10 grandes chances criadas 5.3 finalizações para marcar 40% de eficiência nos duelos 1.3 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.22

Yuri Alberto pelo Corinthians em 2025

58 jogos (45 titular) 19 gols 3 assistências 190 minutos para participar de gol 2.3 finalizações por jogo (0.8 no gol) 0.6 passes decisivos por jogo 35% de conversão em grandes chances 5 grandes chances criadas 7.1 finalizações para marcar 43% de eficiência nos duelos 1.3 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.90

Yuri Alberto pelo Corinthians em 2026

28 jogos (23 titular) 6 gols 2 assistências 262 minutos para participar de gol 2.0 finalizações por jogo (0.8 no gol) 0.8 passes decisivos por jogo 25% de conversão em grandes chances 4 grandes chances criadas 9.3 finalizações para marcar 41% de eficiência nos duelos 0.9 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.64

Yuri Alberto pelo Corinthians (Geral)

234 jogos (200 titular) 82 gols 22 assistências 172 minutos para participar de gol 2.5 finalizações por jogo (1.0 no gol) 0.7 passes decisivos por jogo 44% de conversão em grandes chances 30 grandes chances criadas 7.1 finalizações para marcar 42% de eficiência nos duelos 1.4 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.95

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