Vaiado e sob pressão, Yuri Alberto é blindado por Fernando Diniz no Corinthians
Camisa 9 vive fase conturbada após declarações sobre o futuro e recebe respaldo do treinador
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O atacante Yuri Alberto vive um momento de turbulência na temporada. Em má fase diante das redes e após uma declaração polêmica, o camisa 9 do Corinthians deixou o gramado da Neo Química Arena no confronto diante do Platense, pela Libertadores, vaiado pelos torcedores.
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Para entender o cenário, é preciso voltar no tempo. Às vésperas da partida contra o Barra-SC, pela volta da Copa do Brasil, Yuri Alberto vinha de uma sequência de nove jogos sem marcar. Foi então que a estrela do camisa 9 brilhou aos 38 minutos do segundo tempo, quando marcou o gol da vitória e desafogou a torcida presente no estádio.
Com as pazes feitas com as redes, Yuri Alberto foi um dos personagens da zona mista naquela noite, mas uma declaração do jogador não pegou bem: o desejo de deixar o Corinthians na próxima janela de transferências.
— Já foram cinco temporadas, eu já estou numa fase que eu conversei com meu staff. O Diniz tem conversado bastante comigo e fala da minha importância para o grupo e para o estilo de jogo dele, que tem encaixado bastante. Mas é uma coisa que eu pedi para o André (Cury, empresário) que, neste ano, a gente teria que buscar uma coisa diferente, um novo desafio — disse o atacante.
— Junto da minha família, eu já tinha falado. O Osmar (Stabile) nos deu um posicionamento quando acabei renovando, que, se chegasse uma proposta atrativa para o clube, a gente ia sentar e conversar. Como foi um pedido meu, que eu queria, a partir desse meio do ano, buscar novos objetivos... A gente vai ver. Até o final da Copa do Mundo, a gente vai ter quase dois meses para tentar resolver isso — seguiu.
A declaração caiu como uma bomba dentro do clube, e a repercussão entre os torcedores foi negativa. Apesar do desejo natural de muitos atletas de atuarem no futebol europeu, a forma como o assunto foi tratado, somada à má fase do atacante, causou incômodo entre os corintianos.
Troca de empresários não confirmada
Após o empate em 1 a 1 diante do Peñarol, pela Libertadores, o jogador foi questionado sobre as declarações dadas após a vitória contra o Barra-SC. A resposta do atacante levantou outra polêmica: uma eventual troca de empresário.
A carreira de Yuri Alberto, até então, era agenciada por André Cury. Em entrevista à ESPN, no entanto, o camisa 9 indicou uma mudança e afirmou que seu pai, Carlos Alberto, passou a ser o responsável por sua carreira.
— Não, eu junto do meu staff, meu pai, que é meu representante agora, a gente prefere ficar na nossa e continuar fazendo meu trabalho pra não criar mais polêmicas — disse o camisa 9.
O Lance! entrou em contato com os representantes de Yuri Alberto e com o pai do atacante, Carlos Alberto, mas nenhum dos lados comentou a possível mudança na gestão da carreira do atleta.
Corinthians quer negociar Yuri Alberto?
O Corinthians vive a expectativa de receber propostas por seus jogadores, algo que faz parte do planejamento da equipe, especialmente para gerar caixa em um momento de instabilidade financeira do clube. No entanto, segundo o executivo de futebol Marcelo Paz, até o momento nenhuma oferta oficial chegou.
Marcelo Paz reforçou que não há negociações em andamento. O dirigente ainda destacou que o Timão só pretende negociar atletas importantes, entre eles Yuri Alberto, por valores considerados "significativos".
— Não tem nenhum processo de venda em curso, não tem nenhuma proposta, nenhuma por nenhum jogador do Corinthians, posso garantir isso. Naturalmente vai vir. A janela está fria, digamos assim, não aqueceu ainda. Acho que vai aquecer mais para o final do Mundial ou término do Mundial, da Copa do Mundo. É uma janela em que, na Europa, ela é mais forte porque é a janela de montagem de elenco. Mas não tem nada, até agora não tem nada, e o Corinthians valoriza muito os seus jogadores, então a gente só vai vender jogadores importantes, titulares, por um número bem significativo, de acordo logicamente com a posição, com o valor de mercado de cada jogador. Mas hoje não tem nada na mesa, a gente conta com esse elenco — disse Marcelo Paz após o sorteio da Copa do Brasil.
Já o técnico Fernando Diniz deixou claro, em entrevistas, que não pretende perder o jogador e afirmou que vê dificuldades para encontrar no mercado um atleta capaz de substituí-lo.
— O Yuri é jogador muito importante para nós. Para mim, principalmente porque gosto muito. Tudo o que estou falando para você, falei para o grupo todo. Ele é essencial para nossas pretensões na temporada. Não teríamos reposição, vou fazer de tudo para ele permanecer. Não precisa ser agora. O Corinthians precisa muito do Yuri agora, como precisa do Hugo Souza e do André. Especificamente o Yuri, é um tipo de jogador que é muito raro. Temos que contar com ele até o fim da temporada — comentou.
Diniz vira "paizão" em momento delicado
Em meio ao momento turbulento, Fernando Diniz tenta dar suporte ao atacante. Após as vaias recebidas na Neo Química Arena, o treinador tratou de defender o jogador publicamente.
— Em relação ao Yuri Alberto, natural, acontece. Embora tenha pouca idade, é experiente, começou cedo no Santos. Tem casca para suportar. Era uma coisa que poderia acontecer e vai sair mais forte. Ele tem um carinho enorme pelo Corinthians e a torcida tem um carinho enorme por ele — comenta.
Sobre a possível saída de Yuri Alberto, Diniz mantém contato frequente com o jogador e não esconde a importância do atacante para o time.
— Minha relação com o Yuri é muito boa, franca e aberta. Sempre gostei e admirei. Minha relação é boa. Ele já tinha me falado desse desejo e eu já tinha falado o que eu achava. Então, vamos construir para ele continuar aqui com a mesma vontade dos últimos anos. É um jogador muito importante para o Corinthians — comentou o treinador.
A confiança de Fernando Diniz em Yuri Alberto também foi destacada pelo próprio camisa 9. Esse é um dos argumentos, inclusive, na expectaitva do atacante voltar a boa fase.
— Ele (Diniz) me passa muita confiança, é o que o jogador e o atacante de grande time, como é o Corinthians, precisa. Então, acho que é dessa forma, continuar trabalhando, continuar criando grandes chances para o Corinthians, que a gente vai começar a voltar a seguir aquele caminho do gol que o Yuri conhece — finalizou.
Números Yuri Alberto
Yuri Alberto pelo Corinthians em 2022
- 28 jogos (23 titular)
- 11 gols
- 2 assistências
- 164 minutos para participar de gol
- 2.4 finalizações por jogo (1.0 no gol)
- 0.9 passes decisivos por jogo
- 70% de conversão em grandes chances
- 3 grandes chances criadas
- 6.1 finalizações para marcar
- 39% de eficiência nos duelos
- 1.4 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.95
Yuri Alberto pelo Corinthians em 2023
- 63 jogos (60 titular)
- 15 gols
- 8 assistências
- 224 minutos para participar de gol
- 2.5 finalizações por jogo (0.9 no gol)
- 0.8 passes decisivos por jogo
- 44% de conversão em grandes chances
- 8 grandes chances criadas
- 10.6 finalizações para marcar
- 43% de eficiência nos duelos
- 1.7 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.90
Yuri Alberto pelo Corinthians em 2024
- 57 jogos (49 titular)
- 31 gols
- 7 assistências
- 113 minutos para participar de gol
- 2.9 finalizações por jogo (1.3 no gol)
- 0.8 passes decisivos por jogo
- 58% de conversão em grandes chances
- 10 grandes chances criadas
- 5.3 finalizações para marcar
- 40% de eficiência nos duelos
- 1.3 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 7.22
Yuri Alberto pelo Corinthians em 2025
- 58 jogos (45 titular)
- 19 gols
- 3 assistências
- 190 minutos para participar de gol
- 2.3 finalizações por jogo (0.8 no gol)
- 0.6 passes decisivos por jogo
- 35% de conversão em grandes chances
- 5 grandes chances criadas
- 7.1 finalizações para marcar
- 43% de eficiência nos duelos
- 1.3 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.90
Yuri Alberto pelo Corinthians em 2026
- 28 jogos (23 titular)
- 6 gols
- 2 assistências
- 262 minutos para participar de gol
- 2.0 finalizações por jogo (0.8 no gol)
- 0.8 passes decisivos por jogo
- 25% de conversão em grandes chances
- 4 grandes chances criadas
- 9.3 finalizações para marcar
- 41% de eficiência nos duelos
- 0.9 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.64
Yuri Alberto pelo Corinthians (Geral)
- 234 jogos (200 titular)
- 82 gols
- 22 assistências
- 172 minutos para participar de gol
- 2.5 finalizações por jogo (1.0 no gol)
- 0.7 passes decisivos por jogo
- 44% de conversão em grandes chances
- 30 grandes chances criadas
- 7.1 finalizações para marcar
- 42% de eficiência nos duelos
- 1.4 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.95
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