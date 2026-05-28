Diniz explica minutagem de Memphis e defende Yuri Alberto após vaias: 'Tem casca'

O técnico Fernando Diniz lamentou o desempenho do Corinthians na derrota por 2 a 0 para o Platense, na Neo Química Arena, pela Libertadores. O treinador também comentou temas de destaque da partida, como as vaias a Yuri Alberto e a presença de Memphis Depay entre os titulares.

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No confronto, Memphis Depay foi titular pela primeira vez desde a lesão que o tirou dos gramados. Diante do Atlético-MG, o atacante ficou no banco de reservas e entrou ao longo da partida. Já contra o Platense, começou entre os titulares e deixou o campo ao término do primeiro tempo.

— Era o momento que o preparamos para iniciar a partida, consenso dentro do clube, importante para ele começar. Era natural que ele sentisse, depois de dois meses. O time também dificultou para ele ter um desempenho melhor. Mas é importante ele ter minutagem — disse Fernando Diniz.

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Outro assunto teve relação com o atacante Yuri Alberto. Ao ser substituído para a entrada de Pedro Raul, recebeu vaias dos torcedores. Recentemente, o camisa 9 revelou que gostaria de deixar o clube.

— Em relação ao Yuri Alberto, natural, acontece. Embora tenha pouca idade, é experiente, começou cedo no Santos. Tem casca para suportar. Era uma coisa que poderia acontecer e vai sair mais forte. Ele tem um carinho enorme pelo Corinthians e a torcida tem um carinho enorme por ele — comenta.

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Com a liderança assegurada desde a quinta rodada, o Corinthians encerrou a fase de grupos com 11 pontos, em campanha de três vitórias, dois empates e uma derrota. O time marcou oito gols e sofreu quatro. Já o Platense, que dependia do resultado para avançar às oitavas de final, chegou aos 10 pontos e também garantiu a classificação. O Santa Fe, com oito pontos, terminou na terceira colocação e conquistou vaga na Sul-Americana, enquanto o Peñarol, com seis, foi eliminado.

— Decepcionado, o time jogou mal. O treinador, quando o time joga mal, é o responsável. Jogou de uma maneira acelerada, com muita pressa. Era um jogo para cadenciar e acelerar na hora certa. Erramos muitos passes, mas eles também não criaram nada. Eu ficaria mais preocupado se fosse algo recorrente. O plano do Platense deu certo, apostaram no jogo de transição e bola parada. No segundo tempo, o time tentou, melhorou. Mas foi insuficiente e ficou aquém — finalizou.

Com a liderança assegurada desde a quinta rodada, o Corinthians encerrou a fase de grupos com 11 pontos, em campanha de três vitórias, dois empates e uma derrota. O time marcou oito gols e sofreu quatro.

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Corinthians e Platense pela Libertadores (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

O que vem pela frente?

Agora, o Corinthians enfrenta o Grêmio, no sábado (30), às 17h30, na Arena do Grêmio, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Será a última partida da equipe antes da parada para a Copa do Mundo.

No Brasileirão, a equipe ocupa a 15ª colocação, com 21 pontos, cinco vitórias, seis empates e seis derrotas. O time vem de vitória sobre o Atlético-MG, na Vila Belmiro.

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