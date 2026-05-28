Filho do ex-zagueiro Gil deixa o Corinthians e acerta com time paulista

Gilzinho, de 16 anos, filho do ex-zagueiro Gil, deixou o Corinthians e acertou com o Ibrachina, clube paulista do bairro da Mooca, em São Paulo. A confirmação foi feita pelas redes sociais do clube e também consta no site da Federação Paulista de Futebol (FPF).

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O jogador deixou o clube paulista em 10 de dezembro do ano passado. O jovem chegou ao Corinthians aos 12 anos, após passar por três peneiras.

No Ibrachina, Gilzinho assinou contrato válido até 12 de fevereiro de 2029, com foco na disputa do Campeonato Paulista Sub-20.

— Que Deus ilumine seus pensamentos e lhe dê sabedoria para fazer as melhores escolhas! Tenha sempre em mente que estarei aqui para te apoiar em todos os sentidos. Boa sorte nesse novo desafio da tua vida e nunca se esqueça de agradecer a Deus por todos os feitos em tua vida. Obrigado, Ibrachina, pela oportunidade — disse Gil pelas redes sociais.

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Gilzinho deixou a base do Corinthians (Foto: Reprodução)

Gil fez história no Corinthians

Agora aposentado, Gil marcou seu nome na história do Corinthians. O zagueiro havia sido repatriado pelo clube em 2019. Somando as duas passagens, o defensor disputou 444 jogos pelo Timão, tornando-se o segundo zagueiro com mais partidas pela equipe. O defensor ainda anotou 19 gols e conquistou três títulos: a Recopa Sul-Americana de 2013, o Campeonato Paulista de 2013 e o Brasileirão de 2015.

O último clube antes da aposentadoria foi o Santos. Em sua passagem pela equipe, o zagueiro disputou 68 partidas oficiais e marcou um gol.

Além do Peixe e do Timão, Gil também defendeu Shandong Luneng, da China, Valenciennes, da França, Cruzeiro e Americano.

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