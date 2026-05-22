Após falar em saída do Corinthians, Yuri Alberto indica troca de empresário

O atacante Yuri Alberto voltou a falar sobre a possibilidade de deixar o Corinthians. Após o empate em 1 a 1 diante do Peñarol, pela Libertadores, o jogador foi questionado sobre as declarações dadas após a vitória diante do Barra e deu a entender fez uma mudança em seu staff.

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A carreira de Yuri Alberto, até então, era agenciada por André Cury. Em entrevista à ESPN, no entanto, o camisa 9 indicou uma mudança e que seu pai, Carlos Alberto, é quem está como responsável por sua carreira.

— Não, eu junto do meu staff, meu pai, que é meu representante agora, a gente prefere ficar na nossa e continuar fazendo meu trabalho pra não criar mais polêmicas — disse o camisa 9.

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Yuri Alberto começou a partida no banco de reservas e entrou na segunda etapa. O jogador teve duas chances para ampliar o placar para o Timão, mas não aproveitou.

— Ele (Diniz) me passa muita confiança, é o que o jogador e o atacante de grande time, como é o Corinthians, precisa. Então, acho que é dessa forma, continuar trabalhando, continuar criando grandes chances para o Corinthians, que a gente vai começar a voltar a seguir aquele caminho do gol que o Yuri conhece — finalizou.

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O Lance! entrou em contato com a assessoria do jogador e com o grupo de empresários que cuidava da carreira do atleta, mas, até o momento, não obteve retorno.

Yuri Alberto entrou na segunda etapa contra o Peñarol (Foto: Dante Fernandez / AFP)

Relembre a declaração de Yuri Alberto

Após marcar o gol da vitória diante do Barra, pela Copa do Brasil, o camisa 9 declarou, na zona mista da Neo Química Arena, que busca "novos ares". A fala de Yuri Alberto pegou os torcedores de surpresa e rendeu, inclusive, críticas.

Por meio de sua assessoria de imprensa, no dia seguinte, o jogador divulgou uma nota para esclarecer a declaração. Yuri afirmou que tem o desejo de atuar no exterior futuramente, mas ressaltou que não há propostas no momento.

— Sobre a pergunta de ontem, o que eu quis dizer é que nunca escondi de ninguém o desejo de jogar fora um dia. Mas hoje não existe nenhuma proposta. E, se um dia acontecer, precisa ser algo bom para mim e também para o Corinthians. Enquanto eu estiver aqui, vou honrar essa camisa da melhor forma possível — disse Yuri Alberto.

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