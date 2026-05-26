O Corinthians vive a expectativa de receber propostas por seus jogadores, algo que faz parte do planejamento da equipe, especialmente para gerar caixa em um momento de estabilidade financeira do clube. No entanto, segundo o executivo de futebol Marcelo Paz, até o momento nenhuma proposta de fato chegou.

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Um dos principais ativos do elenco é o atacante Yuri Alberto. Em entrevista após a vitória contra o Barra, o jogador afirmou que já conversou com seus representantes sobre o futuro e admitiu o desejo de buscar novos desafios, apesar das conversas constantes com o técnico Fernando Diniz sobre sua importância no elenco.

Marcelo Paz, no entanto, reforçou que não há propostas em andamento. O executivo ainda destacou que o Timão só vai negociar qualquer atleta, entre eles Yuri Alberto, por valores "significativos".

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— Não tem nenhum processo de venda em curso, não tem nenhuma proposta, nenhuma por nenhum jogador do Corinthians, posso garantir isso. Naturalmente vai vir. A janela está fria, digamos assim, não aqueceu ainda. Acho que vai aquecer mais para o final do Mundial ou término do Mundial, da Copa do Mundo. É uma janela em que, na Europa, ela é mais forte porque é a janela de montagem de elenco. Mas não tem nada, até agora não tem nada, e o Corinthians valoriza muito os seus jogadores, então a gente só vai vender jogadores importantes, titulares, por um número bem significativo, de acordo logicamente com a posição, com o valor de mercado de cada jogador. Mas hoje não tem nada na mesa, a gente conta com esse elenco — disse Marcelo Paz após o sorteio da Copa do Brasil.

Nomes em alta no Corinthians

Do final do ano passado para cá, o Corinthians recusou duas ofertas por Hugo Souza. A primeira aconteceu no ano passado, quando o Milan tentou sua contratação.

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Neste ano, desta vez, o Beşiktaş ofereceu 10 milhões de euros (cerca de R$ 61,5 milhões, na cotação atual) pelo jogador alvinegro, mas o clube paulista optou por mantê-lo.Em novembro de 2024, o Corinthians acertou a compra de Hugo Souza junto ao Flamengo em uma operação de R$ 4,8 milhões.

Yuri Alberto é um dos principais alvos na janela (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Outra negociação que caiu foi a saída de André para o Milan. A negociação entre o clube italiano e o Corinthians ganhou vários capítulos, inclusive com o Timão desistindo da negociação após a repercussão negativa.

Além dos nomes citados acima, Breno Bidon, Matheuzinho e Matheus Bidu também estão em alta no mercado.

— Venda de jogadores faz parte do orçamento dos clubes no Brasil. E é uma linha importante de receita. É sempre essa disputa, esse paradoxo entre vender e manter o melhor time possível. Mas tem que, em algum momento, fazer alguma venda, mas a gente não está desesperado por fazer venda, a gente não está "ah, comprem nossos jogadores". Não. A gente está trabalhando, valorizando nosso ativo, entregando resultado e, naturalmente, o mercado vai buscar, de alguma maneira, fazer propostas convincentes que sejam boas para o clube, boas para o Corinthians. O que eu posso dizer é que isso é muito bom: todos os contratos desses jogadores que são mais procurados estão extremamente seguros. Não tem nenhum contrato por se vencer em curto prazo. Então isso, acho que tranquiliza a diretoria, a gestão do futebol e o torcedor — concluiu.

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