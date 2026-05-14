Atitude de Diniz com jogador do Corinthians chama atenção: 'É assim que perde'

Uma cena envolvendo Fernando Diniz e Gabriel Paulista chamou atenção dos torcedores durante a vitória do Corinthians sobre o Barra-SC por 1 a 0, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da Copa do Brasil.

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Durante a partida, as câmeras flagraram Diniz dando uma bronca no zagueiro após um lance defensivo. Irritado com a postura do defensor, o treinador disparou:

— Levanta a mão de novo pra você ver.

➡️Possível pênalti em Corinthians x Barra-SC irrita torcedores: 'Não dá'

Veja o lance:

Pouco depois da cobrança, Gabriel Paulista acabou errando uma jogada, e o momento rapidamente viralizou nas redes sociais. Torcedores repercutiram a atitude do treinador e criticaram a pressão exercida durante o jogo.

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Nas redes sociais, torcedores discordaram da postura do treinador com o jogador.

Veja a repercussão:

Como foi o jogo?

A primeira etapa do Corinthians teve a posse de bola característica das equipes de Fernando Diniz, mas foi pouco eficiente e também pouco agressiva. A principal chance veio com Rodrigo Garro, aos 11 minutos, ao acertar a trave em cobrança de falta, e com Yuri Alberto, aos 20, em chute de dentro da área. Já o Barra tentou escapar em contra-ataques, mas teve dificuldades para criar chances reais de gol.

Corinthians venceu o Barra-SC e se classifica na Copa do Brasil (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

O Corinthians tentou furar a defesa na segunda etapa de várias formas. Em cobrança de falta de Garro, em finalização de fora da área de Gabriel Paulista ou em lance de velocidade de Kaio César. Mas coube a Yuri Alberto, na reta final da partida, garantir a vitória do Timão.

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