Yuri Alberto aponta 'sacrifício defensivo' no Corinthians: 'Pela equipe'

O atacante Yuri Alberto foi o nome da vitória do Corinthians diante do Barra, nesta quinta-feira (14), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

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O camisa 9 ajudou o Corinthians a garantir vaga na próxima fase da competição com a vitória por 1 a 0, mesmo placar do jogo de ida. Além disso, Yuri Alberto colocou fim ao jejum de nove partidas sem marcar.

Em entrevista após o jogo, no entanto, Yuri Alberto destacou que a equipe vem se sacrificando pelo coletivo e pelo setor defensivo. Na partida contra o Barra, o Corinthians teve mais posse de bola e sofreu pouco na defesa.

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— Estava me sacrificando pela equipe. Defensivamente melhoramos bastante, eu e Garro vamos precisar contribuir um pouco mais. Estou entrando nesse ritmo do Diniz. Devagar as coisas vão acontecendo. As oportunidades vão aparecendo e vamos criar mais. Jogo difícil, né? Sabíamos que eles viriam pro tudo ou nada. Tivemos algumas oportunidades, goleiro fez boas defesas — disse Yuri Alberto à Prime Vídeo.

Antes de garantir a vitória diante do Barra, o último gol de Yuri Alberto havia sido marcado na vitória sobre o Platense, na estreia do Corinthians na Libertadores, duelo que também marcou a primeira partida de Fernando Diniz no comando da equipe. Desde então, o atacante não voltou a marcar.

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Yuri Alberto e Fernando Diniz (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Próxima fase Copa do Brasil

Agora, o Corinthians se junta a Athletico-PR, Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Remo, Chapecoense, Mirassol, Fluminense, Palmeiras, Internacional, Santos e Juventude, que também estão garantidos nas oitavas de final da competição.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. O evento será realizado no dia 26 de maio, às 11h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV, no YouTube.

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