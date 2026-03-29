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Ex-Corinthians e Flamengo defende convocação de Bidon à Seleção Brasileira

Renato Abreu vestiu mais de 100 vezes a camisa do Timão, fez história no Rubro-Negro e também defendeu o Brasil

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 29/03/2026
18:00
Breno Bidon é um dos destaques do Corinthians (Foto: Jhony Inácio/Agência Enquadrar/Gazeta Press)
imagem cameraBreno Bidon é um dos destaques do Corinthians (Foto: Jhony Inácio/Agência Enquadrar/Gazeta Press)
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O ex-jogador Renato Abreu, que passou pelo Corinthians, Flamengo, Santos e Internacional, falou sobre a possibilidade de o meio-campista Breno Bidon vestir a camisa da Seleção Brasileira.

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Com experiência na Amarelinha, o ex-atleta exaltou o camisa 7 do Timão e defendeu que Bidon receba ao menos uma oportunidade no time comandado por Carlo Ancelotti.

— O Bidon já vem de uma crescente muito grande desde o ano passado, é um jogador que tá muito confiante. Eu acho que valia a pena ter ele na seleção agora para poder testar nesses jogos que são difíceis — disse Renato Abreu em entrevista ao "Meu Timão".

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Após os amistosos diante da França, que já foi disputado, e da Croácia, na próxima terça-feira (31), a convocação final para a Copa do Mundo será realizada no dia 18 de maio de 2026.

Ciente de que dificilmente o meia do Corinthians estará presente na próxima convocação, Renato Abreu acredita que Breno Bidon possa fazer parte do próximo ciclo da Copa do Mundo.

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— É, mas é um jogador ainda que não tem a maturidade de de repente vestir a camisa da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Mas eu acho que valia a pena fazer um teste. Talvez aí, um teste, até porque ele é novo — seguiu

— Tem a possibilidade de ir numa, não nessa Copa agora, mas numa próxima Copa. Eu acredito que se ele mantiver essa mesma pegada, essa mesma qualidade de jogo, a regularidade que é mais importante. No Corinthians com certeza vai ser convocado. O Bidon já vem de uma crescente muito grande desde o ano passado — completou.

Renato Abreu fez história no Flamengo (Foto: Fabio Castro/Agif/Gazeta Press)
Renato Abreu fez história no Flamengo (Foto: Fabio Castro/Agif/Gazeta Press)

Breno Bidon destaque em 2025

Breno Bidon foi um dos destaques do Corinthians em 2025, inclusive brilhando na final contra o Vasco da Gama, quando realizou uma jogada que originou o segundo gol do Timão e ajudou a confirmar a conquista da taça.

Em 2025, Bidon participou de 56 jogos pelo clube, com 45 deles como titular, marcando um gol e contribuindo com uma assistência. Seu aproveitamento em passes longos é de 57%, mantendo os mesmos índices de dribles certos e desarmes por jogo, com 0,5 interceptações e 3,6 bolas recuperadas em média. O número de faltas sofridas subiu para 1,9 por partida.

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Breno Bidon pelo Corinthians:

  1. 115 jogos (88 titular)
  2. 4 gols
  3. 3 assistências
  4. 86% acerto no passe
  5. 63% acerto no passe longo
  6. 0.6 passes decisivos por jogo
  7. 0.7 finalizações por jogo
  8. 1.4 desarmes por jogo
  9. 3.4 bolas recuperadas
  10. Nota Sofascore 6.87

Breno Bidon em 2026:

  1. 15 jogos (12 titular)
  2. 2 gols
  3. 85% acerto no passe
  4. 60% acerto no passe longo
  5. 0.6 passes decisivos por jogo
  6. 0.7 finalizações por jogo
  7. 1.3 desarmes por jogo
  8. 2.9 bolas recuperadas por jogo
  9. Nota Sofascore 6.89

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