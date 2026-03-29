O ex-jogador Renato Abreu, que passou pelo Corinthians, Flamengo, Santos e Internacional, falou sobre a possibilidade de o meio-campista Breno Bidon vestir a camisa da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Com experiência na Amarelinha, o ex-atleta exaltou o camisa 7 do Timão e defendeu que Bidon receba ao menos uma oportunidade no time comandado por Carlo Ancelotti.

— O Bidon já vem de uma crescente muito grande desde o ano passado, é um jogador que tá muito confiante. Eu acho que valia a pena ter ele na seleção agora para poder testar nesses jogos que são difíceis — disse Renato Abreu em entrevista ao "Meu Timão".

continua após a publicidade

Após os amistosos diante da França, que já foi disputado, e da Croácia, na próxima terça-feira (31), a convocação final para a Copa do Mundo será realizada no dia 18 de maio de 2026.

Ciente de que dificilmente o meia do Corinthians estará presente na próxima convocação, Renato Abreu acredita que Breno Bidon possa fazer parte do próximo ciclo da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

— É, mas é um jogador ainda que não tem a maturidade de de repente vestir a camisa da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Mas eu acho que valia a pena fazer um teste. Talvez aí, um teste, até porque ele é novo — seguiu

— Tem a possibilidade de ir numa, não nessa Copa agora, mas numa próxima Copa. Eu acredito que se ele mantiver essa mesma pegada, essa mesma qualidade de jogo, a regularidade que é mais importante. No Corinthians com certeza vai ser convocado. O Bidon já vem de uma crescente muito grande desde o ano passado — completou.

Renato Abreu fez história no Flamengo (Foto: Fabio Castro/Agif/Gazeta Press)

Breno Bidon destaque em 2025

Breno Bidon foi um dos destaques do Corinthians em 2025, inclusive brilhando na final contra o Vasco da Gama, quando realizou uma jogada que originou o segundo gol do Timão e ajudou a confirmar a conquista da taça.

Em 2025, Bidon participou de 56 jogos pelo clube, com 45 deles como titular, marcando um gol e contribuindo com uma assistência. Seu aproveitamento em passes longos é de 57%, mantendo os mesmos índices de dribles certos e desarmes por jogo, com 0,5 interceptações e 3,6 bolas recuperadas em média. O número de faltas sofridas subiu para 1,9 por partida.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Breno Bidon pelo Corinthians:

115 jogos (88 titular) 4 gols 3 assistências 86% acerto no passe 63% acerto no passe longo 0.6 passes decisivos por jogo 0.7 finalizações por jogo 1.4 desarmes por jogo 3.4 bolas recuperadas Nota Sofascore 6.87

Breno Bidon em 2026:

15 jogos (12 titular) 2 gols 85% acerto no passe 60% acerto no passe longo 0.6 passes decisivos por jogo 0.7 finalizações por jogo 1.3 desarmes por jogo 2.9 bolas recuperadas por jogo Nota Sofascore 6.89

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Brasileirão e na Copa do Brasil!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.