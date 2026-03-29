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Com clássicos, CBF divulga tabela de jogos do Corinthians no Brasileirão

Entidade máxima do futebol divulga datas e locais dos jogos do Timão

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 29/03/2026
19:30
Corinthians no Brasileirão (Foto: Luis Moura/WPP/Gazeta Press)
imagem cameraCorinthians no Brasileirão (Foto: Luis Moura/WPP/Gazeta Press)
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A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) publicou, na tarde deste domingo (29), a tabela detalhada das rodadas 11 a 17 do Campeonato Brasileiro de 2026, período que inclui compromissos do Corinthians na competição.

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A 11ª rodada da Série A está marcada para começar em 11 de abril, com seis partidas programadas para a data. A 17ª rodada, por sua vez, terá início em 23 de maio e será a penúltima antes da paralisação do campeonato em razão da disputa da Copa do Mundo.

Entre os confrontos deste período, o Corinthians terá dois clássicos pelo Brasileirão. O primeiro será diante do Palmeiras, no dia 12 de abril, às 18h30, na Neo Química Arena. Depois, o Timão volta a disputar um duelo regional contra o São Paulo, em 10 de maio, também às 18h30, novamente em Itaquera.

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Nesse período, o Corinthians também terá compromissos por outras competições do calendário. Pela Libertadores, enfrenta o Platense (ARG) em 09 de abril, fora de casa, e recebe o Independiente Santa Fé (COL) em 15 de abril.

O time ainda disputa a Copa do Brasil diante do Barra-SC, em 22 de abril, fora de casa, antes de voltar a campo pelo torneio continental contra o Peñarol, em 30 de abril, na Neo Química Arena.

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Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Veja abaixo a tabela completa dos jogos do Corinthians no Brasileirão

11ª rodada
12/4 (domingo) – 18h30 – Record, Cazé TV e Premiere
Corinthians x Palmeiras (Neo Química Arena)

12ª rodada
18/4 (sábado) – 20h – Premiere
Vitória x Corinthians (Barradão)

13ª rodada
26/4 (domingo) – 16h – Globo e Premiere
Corinthians x Vasco (Neo Química Arena)

14ª rodada
3/5 (domingo) – 20h30 – Record, Cazé TV e Premiere
Mirassol x Corinthians (Maião)

15ª rodada
10/5 (domingo) – 18h30 – Prime Vídeo
Corinthians x São Paulo (Neo Química Arena)

16ª rodada
17/5 (domingo) – 16h – Globo e Premiere
Botafogo x Corinthians (Nilton Santos)

17ª rodada
24/5 (domingo) – 18h30 – Record, Cazé TV e Premiere
Corinthians x Atlético-MG (Neo Química Arena)

Jogos do Corinthians em abril

  1. 09/4 – Platense (ARG) x Corinthians – Libertadores
  2. 12/4 – Corinthians x Palmeiras – Brasileirão – 18h30 – Neo Química Arena
  3. 15/4 – Corinthians x Independiente Santa Fé (COL) – Libertadores
  4. 18/4 – Vitória x Corinthians – Brasileirão – 20h – Barradão
  5. 22/4 – Barra-SC x Corinthians – Copa do Brasil
  6. 26/4 – Corinthians x Vasco – Brasileirão – 16h – Neo Química Arena
  7. 30/4 – Corinthians x Peñarol – Libertadores

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