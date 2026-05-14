Diniz justifica força máxima e cita risco na Copa do Brasil: 'Perigoso'

O técnico Fernando Diniz falou sobre a opção de escalar o time titular na vitória por 1 a 0 diante do Barra-SC, nesta quinta-feira (14), pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Diferente do que era esperado, o treinador optou por força máxima, poupando apenas dois jogadores do time considerado titular.

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Segundo Diniz, o confronto foi considerado difícil e perigoso. O treinador destacou que o rival, apesar de disputar a Série C, vem de bons resultados no Campeonato Catarinense e já superou equipes como Figueirense e Chapecoense.

— Para mim, seria um jogo difícil e perigoso, como foi. Ganhamos de um a zero jogando com o time titular. Esse é um time que joga Série C, mas é o atual catarinense, ganhou de 3 a 0 do Figueirense, ganhou da Chapecoense. É um time organizado, é um time SAF, tem tudo para ter ascensão. Se você ver o número de times grandes que caem em preconce… hoje o Bahia está fora, Athletico nos pênaltis, Atlético-MG nos pênaltis. A gente, internamente, optamos por jogar com o time mais forte. A estratégia não mudaria e era isso que tínhamos que fazer. O resultado prova isso — disse Fernando Diniz.

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O treinador afirmou que o gol de Yuri Alberto teve caráter de prêmio pelo esforço do atacante, mais pelo resultado da vitória do que por uma questão de confiança.

— Muito bom Yuri Alberto marcar. É um prêmio mais pela vitória do que pela confiança, porque ele não estava sem confiança. Ele vem ajudando a equipe de outra maneira, é um prêmio pelo esforço. Espero que ele volte a marcar com frequência. Mas, independente disso, é sempre muito útil — seguiu.

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Yuri Alberto marcou o gol da vitória do Corinthians (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

Próxima fase Copa do Brasil

Agora, o Corinthians se junta a Athletico-PR, Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Remo, Chapecoense, Mirassol, Fluminense, Palmeiras, Internacional, Santos e Juventude, que também estão garantidos nas oitavas de final da competição.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. O evento será realizado no dia 26 de maio, às 11h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV, no YouTube.

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