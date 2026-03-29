Flamengo ou Corinthians? Vagner Love revela o time que conquistou seu coração

O atacante Vagner Love anunciou, aos 41 anos, a aposentadoria do futebol profissional. Revelado pelo Palmeiras, o jogador construiu uma carreira marcante no futebol brasileiro e teve passagem de destaque pelo Corinthians, onde conquistou títulos e criou forte identificação com a torcida. Também defendeu o Flamengo, clube pelo qual sempre declarou torcida, formando uma dupla memorável com Adriano e deixando sua marca em campo, mesmo sem levantar troféus.

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Apesar de admitir que era torcedor do Flamengo na infância, o jogador sempre destacou o carinho e uma torcida mais forte pelo Corinthians, principalmente pelos títulos conquistados com a camisa do Timão.

— Se me perguntarem: 'Vagner, qual o time que você tem mais carinho?'. Tenho mais carinho pelo Corinthians porque eu ganhei pelo Corinthians. Fui campeão pelo Corinthians. Então, se for pegar hoje, sou mais Corinthians do que Flamengo - disse Vagner Love em 2022 ao "GE".

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— Com o Flamengo foi um desejo de infância. Aquela coisa de querer jogar no Flamengo por ter visto Romário brilhar ali. A relação que criei com o Corinthians foi muito forte, de amor, carinho e respeito. Porque quando estive livre, como estou hoje, o Corinthians veio e me deu oportunidade — completou.

Passagem pelo Corinthians

Após passagem pelo CSKA e uma experiência no futebol chinês, Vagner Love teve duas passagens pelo Corinthians: em 2015 e entre 2019 e 2020. Na primeira delas, que durou uma temporada, o atacante foi peça importante na conquista do Campeonato Brasileiro.

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Na campanha do título nacional, Love marcou 14 gols em 31 jogos, terminou como vice-artilheiro da competição e foi um dos destaques da equipe comandada por Tite.

Vagner Love com a camisa do Corinthians (Foto: Eduardo Carmim/Photopremium/Lancepress!)

Depois de atuar por Mônaco, Alanyaspor e Besiktas, o atacante retornou ao Corinthians em 2019 com a expectativa de repetir o desempenho da primeira passagem. Apesar de ter sido titular em boa parte das partidas, não conseguiu manter o mesmo nível, mesmo com a conquista do Campeonato Paulista de 2019.

Passagem pelo Flamengo

Vagner Love chegou ao Flamengo em 2010 e viveu um dos momentos mais marcantes da carreira. Na primeira passagem, terminou como artilheiro do Campeonato Carioca, com 15 gols, mas deixou o clube pouco depois por decisão do CSKA, da Rússia.

Naquele ano, o atacante formou a dupla conhecida como "Império do Amor" ao lado de Adriano, parceria que marcou a passagem de ambos pelo clube.

O atacante retornou ao Flamengo em 2012 e voltou a ser decisivo. Naquela temporada, marcou o gol da vitória sobre o Palmeiras que decretou o rebaixamento do clube paulista no Brasileirão. Mesmo sem conquistar títulos, acumulou números de destaque: foram 47 gols em 80 jogos pelo time carioca.

Clubes de Vagner Love em toda carreira:

Palmeiras (2002-2004)

CSKA Moscou (2004-2009)

Palmeiras (2009)

Flamengo (2010)

CSKA Moscou (2010-2013)

Flamengo (2013)

CSKA Moscou (2013)

Shandong Luneng (China) (2014-2015)

Corinthians (2015)

Monaco (França) (2016)

Alanyaspor (Turquia) (2016-2017)

Beşiktaş (Turquia) (2018)

Corinthians (2019)

Kairat (Cazaquistão) (2019-2020)

Midtjylland (Dinamarca) (2020)

Sport (2022-2023)

Atlético Goianiense (2024)

Avaí (2024-2025)

Retrô (2025-2026)

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