Agenda do Corinthians no Paulistão: clássicos, datas, horários e onde assistir

O Corinthians estreia no Paulistão neste domingo (11), contra a Ponte Preta, na Neo Química Arena. A bola rola às 16h (de Brasília), e marca o reencontro do Timão com a Fiel após a vitoriosa temporada de 2025.

continua após a publicidade

Neste ano, o clube alvinegro busca o bicampeonato do Paulistão. O torneio passou por uma modificação e terá menos datas, sem tempo para os clubes oscilarem na primeira fase. Veja todos os compromissos do Corinthians:

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians busca o bicampeonato do Paulistão (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

Veja tabela de jogos do Corinthians na fase de grupos do Paulistão

1ª Rodada: Corinthians x Ponte Preta - 11/01 (domingo), às 16h - Neo Química Arena - TNT e HBO Max

Corinthians x Ponte Preta - 11/01 (domingo), às 16h - Neo Química Arena - TNT e HBO Max 2ª Rodada: Red Bull Bragantino x Corinthians - 15/01 (quinta-feira), às 19h30 - Cícero de Souza Marques - Record, CazéTV, TNT e HBO Max

Red Bull Bragantino x Corinthians - 15/01 (quinta-feira), às 19h30 - Cícero de Souza Marques - Record, CazéTV, TNT e HBO Max 3ª Rodada: Corinthians x São Paulo - 18/01 (domingo), às 16h - Neo Química Arena - TNT e HBO Max

Corinthians x São Paulo - 18/01 (domingo), às 16h - Neo Química Arena - TNT e HBO Max 4ª Rodada: Santos x Corinthians - 22/01 (quinta-feira), 19h30 - Vila Belmiro - Record, Cazé TV e HBO Max

Santos x Corinthians - 22/01 (quinta-feira), 19h30 - Vila Belmiro - Record, Cazé TV e HBO Max 5ª Rodada: Velo Clube x Corinthians - 24/01 (sábado), às 20h30 - Benitão - Record, Cazé TV e HBO Max

Velo Clube x Corinthians - 24/01 (sábado), às 20h30 - Benitão - Record, Cazé TV e HBO Max 6ª Rodada: Corinthians x Capivariano - 01/02 (domingo), às 16h - Neo Química Arena - TNT e HBO Max

Corinthians x Capivariano - 01/02 (domingo), às 16h - Neo Química Arena - TNT e HBO Max 7ª Rodada: Corinthians x Palmeiras - 08/02 (quinta-feira), às 20h30 - Neo Química Arena - Record, CazéTV e HBO Max

Corinthians x Palmeiras - 08/02 (quinta-feira), às 20h30 - Neo Química Arena - Record, CazéTV e HBO Max 8ª Rodada: São Bernardo x Corinthians - 15/02 (quinta-feira), 20h30 - Primeiro de Maio - Record, CazéTV e HBO Max

Novo regulamento

O Paulistão de 2026 terá um novo formato de disputa. Inspirado no modelo adotado pela UEFA Champions League, o torneio passa a utilizar um sistema com divisão em potes, abandonando os grupos fixos tradicionais. Na primeira fase, os clubes disputarão oito rodadas, com confrontos tanto contra equipes do mesmo pote quanto diante de adversários de níveis distintos.

continua após a publicidade

Cada time fará oito jogos ao todo, com quatro partidas como mandante e quatro como visitante, enfrentando rivais de diferentes potes. A distribuição levou em conta critérios de desempenho esportivo para a formação dos potes.

Além dos duelos internos em cada pote, as equipes disputarão outras cinco partidas contra adversários de potes diferentes, definidos por sorteio.