Corinthians

Agenda do Corinthians no Paulistão: clássicos, datas, horários e onde assistir

Veja os compromissos do Timão no estadual


Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 08/01/2026
04:30
Memphis Corinthians
Veja a agenda do Timão no Paulistão (Foto: Joca Duarte/Mochila Press/Gazeta Press)
O Corinthians estreia no Paulistão neste domingo (11), contra a Ponte Preta, na Neo Química Arena. A bola rola às 16h (de Brasília), e marca o reencontro do Timão com a Fiel após a vitoriosa temporada de 2025.

Neste ano, o clube alvinegro busca o bicampeonato do Paulistão. O torneio passou por uma modificação e terá menos datas, sem tempo para os clubes oscilarem na primeira fase. Veja todos os compromissos do Corinthians:


Corinthians busca o bicampeonato do Paulistão (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

Veja tabela de jogos do Corinthians na fase de grupos do Paulistão

  • 1ª Rodada: Corinthians x Ponte Preta - 11/01 (domingo), às 16h - Neo Química Arena - TNT e HBO Max
  • 2ª Rodada: Red Bull Bragantino x Corinthians - 15/01 (quinta-feira), às 19h30 - Cícero de Souza Marques - Record, CazéTV, TNT e HBO Max
  • 3ª Rodada: Corinthians x São Paulo - 18/01 (domingo), às 16h - Neo Química Arena - TNT e HBO Max
  • 4ª Rodada: Santos x Corinthians - 22/01 (quinta-feira), 19h30 - Vila Belmiro - Record, Cazé TV e HBO Max
  • 5ª Rodada: Velo Clube x Corinthians - 24/01 (sábado), às 20h30 - Benitão - Record, Cazé TV e HBO Max
  • 6ª Rodada: Corinthians x Capivariano - 01/02 (domingo), às 16h - Neo Química Arena - TNT e HBO Max
  • 7ª Rodada: Corinthians x Palmeiras - 08/02 (quinta-feira), às 20h30 - Neo Química Arena - Record, CazéTV e HBO Max
  • 8ª Rodada: São Bernardo x Corinthians - 15/02 (quinta-feira), 20h30 - Primeiro de Maio - Record, CazéTV e HBO Max

Novo regulamento

O Paulistão de 2026 terá um novo formato de disputa. Inspirado no modelo adotado pela UEFA Champions League, o torneio passa a utilizar um sistema com divisão em potes, abandonando os grupos fixos tradicionais. Na primeira fase, os clubes disputarão oito rodadas, com confrontos tanto contra equipes do mesmo pote quanto diante de adversários de níveis distintos.

Cada time fará oito jogos ao todo, com quatro partidas como mandante e quatro como visitante, enfrentando rivais de diferentes potes. A distribuição levou em conta critérios de desempenho esportivo para a formação dos potes.

Além dos duelos internos em cada pote, as equipes disputarão outras cinco partidas contra adversários de potes diferentes, definidos por sorteio.

