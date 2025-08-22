menu hamburguer
Candidato à presidência do Corinthians coloca futebol feminino como prioridade

Timão é o clube mais vencedor do futebol feminino brasileiro

Roque Citadini
imagem cameraRoque Citadini é candidato à presidência do Corinthians. (Foto: Foto: Reprodução/TCE)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 22/08/2025
17:22
  • Matéria
  • Mais Notícias

O jurista e conselheiro do Corinthians, Roque Citadini, candidato à presidência do clube, colocou o futebol feminino em destaque ao falar sobre suas prioridades em entrevista exclusiva ao Lance!. A eleição está marcada para a próxima segunda-feira (25), no Parque São Jorge, com definição a partir dos votos dos conselheiros.

Citadini ressaltou que o futebol feminino deve estar no centro do planejamento alvinegro, ao lado do profissional e da base. Para ele, essas três áreas precisam ser tratadas como prioridades na gestão do clube.

— As três prioridades do clube devem ser o futebol profissional, o futebol de base e o futebol feminino. Essas devem ser as três prioridades — afirmou o candidato.

Corinthians é referência no futebol feminino

O Corinthians é uma das principais forças do futebol feminino brasileiro, com uma trajetória marcada por títulos nacionais e internacionais. Desde a estruturação da equipe profissional, em 2017, o clube tem investido em infraestrutura, desenvolvimento de atletas e visibilidade para a modalidade.

As Brabas conquistaram o hexacampeonato do Brasileirão Feminino (2018, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024), o Campeonato Paulista (2019, 2020, 2021 e 2023), a Supercopa do Brasil (2022, 2023 e 2024) e cinco vezes a Copa Libertadores da América (2017, 2019, 2021, 2023 e 2024).

Em 2025, o Corinthians manteve sua hegemonia ao conquistar o Campeonato Brasileiro Feminino e a Copa Libertadores da América, consolidando-se como o maior vencedor da competição sul-americana com cinco títulos.

No começo da temporada, o time foi vice-campeão da Supercopa do Brasil, perdendo para o São Paulo nos pênaltis após empate sem gols. Agora, está na semifinal do Brasileirão Feminino e enfrenta o Tricolor Paulista neste domingo (24), às 10h30 (horário de Brasília), na Arena Pacaembu, valendo vaga na final. Caso avance, pode enfrentar Palmeiras ou Cruzeiro na decisão.

Jogadoras do Corinthians comemoram gol contra o Bahia pelo Brasileirão Feminino (Foto: Divulgação / @SCCPFutFeminino)

