Candidato à presidência do Corinthians coloca futebol feminino como prioridade
Timão é o clube mais vencedor do futebol feminino brasileiro
O jurista e conselheiro do Corinthians, Roque Citadini, candidato à presidência do clube, colocou o futebol feminino em destaque ao falar sobre suas prioridades em entrevista exclusiva ao Lance!. A eleição está marcada para a próxima segunda-feira (25), no Parque São Jorge, com definição a partir dos votos dos conselheiros.
Citadini ressaltou que o futebol feminino deve estar no centro do planejamento alvinegro, ao lado do profissional e da base. Para ele, essas três áreas precisam ser tratadas como prioridades na gestão do clube.
— As três prioridades do clube devem ser o futebol profissional, o futebol de base e o futebol feminino. Essas devem ser as três prioridades — afirmou o candidato.
Corinthians é referência no futebol feminino
O Corinthians é uma das principais forças do futebol feminino brasileiro, com uma trajetória marcada por títulos nacionais e internacionais. Desde a estruturação da equipe profissional, em 2017, o clube tem investido em infraestrutura, desenvolvimento de atletas e visibilidade para a modalidade.
As Brabas conquistaram o hexacampeonato do Brasileirão Feminino (2018, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024), o Campeonato Paulista (2019, 2020, 2021 e 2023), a Supercopa do Brasil (2022, 2023 e 2024) e cinco vezes a Copa Libertadores da América (2017, 2019, 2021, 2023 e 2024).
Em 2025, o Corinthians manteve sua hegemonia ao conquistar o Campeonato Brasileiro Feminino e a Copa Libertadores da América, consolidando-se como o maior vencedor da competição sul-americana com cinco títulos.
No começo da temporada, o time foi vice-campeão da Supercopa do Brasil, perdendo para o São Paulo nos pênaltis após empate sem gols. Agora, está na semifinal do Brasileirão Feminino e enfrenta o Tricolor Paulista neste domingo (24), às 10h30 (horário de Brasília), na Arena Pacaembu, valendo vaga na final. Caso avance, pode enfrentar Palmeiras ou Cruzeiro na decisão.
