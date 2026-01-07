Atlético-MG acerta com Shakhtar e Maycon, e jogador se despede do Corinthians

Na tarde desta terça-feira (7), o meio-campista Maycon e o Shakhtar Donetsk, clube detentor de seus direitos econômicos, aceitaram a proposta apresentada pelo Atlético. Com isso, o jogador se despede do Corinthians, equipe pela qual atuou na última temporada, para assinar contrato com o Galo.

Na tarde desta terça-feira (7), o meio-campista Maycon e o Shakhtar Donetsk, clube detentor de seus direitos econômicos, aceitaram a proposta apresentada pelo Atlético. Com isso, o jogador se despede do Corinthians, equipe pela qual atuou na última temporada, para assinar contrato com o Galo.

A informação foi antecipada pelo jornalista Bruno Cassucci, do ge.globo, e confirmada pelo Lance!. Maycon firmará contrato com o Atlético por três temporadas. Ele é aguardado em Belo Horizonte para realizar exames médicos.

O Atlético precisou disputar a contratação de Maycon com o próprio Corinthians, que também demonstrava interesse em manter o jogador no elenco. Em um primeiro momento, ainda sob a gestão de Fabinho Soldado, o clube paulista chegou a apresentar uma proposta de contrato por três temporadas. No entanto, com a mudança no comando do futebol e a chegada de Marcelo Paz, o vínculo oferecido foi reduzido para dois anos.

A alteração no tempo de contrato acabou enfraquecendo a posição do Corinthians na negociação. Aproveitando o cenário, o Atlético manteve a oferta de três anos, nos moldes considerados mais atrativos pelo estafe do atleta e pelo Shakhtar Donetsk, clube detentor dos direitos do jogador. O Timão até tentou igualar a proposta do Galo, mas o atleta optou por fechar com o time mineiro.

Maycon pelo Corinthians

Maycon encerra sua passagem pelo Corinthians após uma temporada marcante em 2025, na qual foi um dos principais nomes do time e capitão na conquista da Copa do Brasil.

Formado nas categorias de base do Corinthians, se consolidou como peça regular do time, acumulando 248 jogos e 18 gols com a camisa alvinegra ao longo de sua carreira no clube. Pelo Timão, ele também conquistou três títulos do Campeonato Paulista (2017, 2018 e 2025) e um Campeonato Brasileiro (2017).

