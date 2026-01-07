menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Atlético-MG acerta com Shakhtar e Maycon, e jogador se despede do Corinthians

Meia assinará contrato de três anos com o clube mineiro

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
Belo Horizonte (MG)
Dia 07/01/2026
14:21
Maycon marcou três gols na temporada (Foto: Joisel Amaral/AGIF)
imagem cameraMaycon, volante do Corinthians (Foto: Joisel Amaral/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Na tarde desta terça-feira (7), o meio-campista Maycon e o Shakhtar Donetsk, clube detentor de seus direitos econômicos, aceitaram a proposta apresentada pelo Atlético. Com isso, o jogador se despede do Corinthians, equipe pela qual atuou na última temporada, para assinar contrato com o Galo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Na tarde desta terça-feira (7), o meio-campista Maycon e o Shakhtar Donetsk, clube detentor de seus direitos econômicos, aceitaram a proposta apresentada pelo Atlético. Com isso, o jogador se despede do Corinthians, equipe pela qual atuou na última temporada, para assinar contrato com o Galo.

continua após a publicidade

Relacionadas

A informação foi antecipada pelo jornalista Bruno Cassucci, do ge.globo, e confirmada pelo Lance!. Maycon firmará contrato com o Atlético por três temporadas. Ele é aguardado em Belo Horizonte para realizar exames médicos.

O Atlético precisou disputar a contratação de Maycon com o próprio Corinthians, que também demonstrava interesse em manter o jogador no elenco. Em um primeiro momento, ainda sob a gestão de Fabinho Soldado, o clube paulista chegou a apresentar uma proposta de contrato por três temporadas. No entanto, com a mudança no comando do futebol e a chegada de Marcelo Paz, o vínculo oferecido foi reduzido para dois anos.

continua após a publicidade

A alteração no tempo de contrato acabou enfraquecendo a posição do Corinthians na negociação. Aproveitando o cenário, o Atlético manteve a oferta de três anos, nos moldes considerados mais atrativos pelo estafe do atleta e pelo Shakhtar Donetsk, clube detentor dos direitos do jogador. O Timão até tentou igualar a proposta do Galo, mas o atleta optou por fechar com o time mineiro.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Maycon pelo Corinthians

Maycon encerra sua passagem pelo Corinthians após uma temporada marcante em 2025, na qual foi um dos principais nomes do time e capitão na conquista da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Formado nas categorias de base do Corinthians, se consolidou como peça regular do time, acumulando 248 jogos e 18 gols com a camisa alvinegra ao longo de sua carreira no clube. Pelo Timão, ele também conquistou três títulos do Campeonato Paulista (2017, 2018 e 2025) e um Campeonato Brasileiro (2017).

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Maycon falou sobre possível favoritismo do Cruzeiro (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Gazeta Press)
(Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias