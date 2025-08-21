A zagueira Mariza não foi relacionada para a partida entre Corinthians e Bahia, na última sexta-feira (15), o que levantou questionamentos sobre sua situação física após a disputa da Copa América Feminina. A defensora atuou pela última vez em 6 de agosto, na vitória contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.

O técnico Lucas Piccinato, comandante do Timão, falou sobre a situação da atleta.

— Ela sofreu um trauma muito forte no jogo Brasil e França, teve uma hiperextensão bem feia, por pouco não ficou com uma lesão que tirasse ela por um período (...) ela ficou com um carimbo ósseo e a gente está tratando isso, dia após dia, para que ela tenha diminuição da dor, que é a principal situação que ela vive nesse momento — explicou Piccinato.

— No momento que ela retornou, tivemos um jogo muito pesado que era vida ou morte contra o Cruzeiro, então optamos por forçar um pouco a mão e utilizá-la naquela partida, sabendo que nesse primeiro momento, de mata-mata, a gente deixaria ela de fora para que pudesse recuperar e estar bem na semifinal, mas nem sempre o plano dá certo e vamos ver como ela irá responder — completou ele.

Nesta quinta-feira (21), o Corinthians enfrenta o Realidade Jovem às 15h (horário de Brasília), pelo Paulistão Feminino, com transmissão do Space e Max.

O que aconteceu com Mariza, jogadora do Corinthians

Em 27 e junho, no amistoso entre Brasil e França vencido pelas europeias por 3 a 2, Mariza teve choque de joelho com a francesa Malard e saiu mancando de campo, mas voltou em seguida.

A jogadora sofreu um choque forte no jogo contra a França, que causou uma hiperextensão no joelho. Esse tipo de trauma costuma preocupar porque pode gerar lesões graves nos ligamentos, mas, no caso dela, não houve rompimento.

Os exames mostraram um “carimbo ósseo”, que é como um machucado interno no osso. Não chega a ser uma fratura, mas provoca dor intensa e exige tratamento diário para reduzir o incômodo e evitar complicações.