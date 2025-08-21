O Corinthians venceu o Realidade Jovem por 3 a 0 na tarde desta quinta-feira (21), pela 7ª rodada do Paulistão Feminino 2025. Os gols foram marcados por Ivana Fuso, Juliana Passarí e Thaís Ferreira.

As Brabas voltam a campo no próximo domingo (24), às 10h30 (horário de Brasília), pela semifinal do Brasileirão Feminino, contra o São Paulo.

Como foi Realidade Jovem e Corinthians

O Corinthians não demorou para mostrar sua superioridade dentro de campo. Logo no primeiro lance de ataque, antes mesmo de o relógio marcar dois minutos, Ivana Fuso brilhou e marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra.

A atacante recebeu na intermediária, avançou em velocidade, deixou a zaga do Realidade Jovem para trás e finalizou com potência para inaugurar o marcador. O gol cedo embalou as Brabas, que assumiram o controle total da partida e não deixaram espaço para reação das visitantes.

A pressão corintiana seguiu intensa, com troca de passes rápidos e muita presença no campo ofensivo. O Realidade Jovem até tentava se organizar, mas encontrava dificuldades para passar da linha do meio. Aos 22 minutos, Juliana Passarí aproveitou a sobra na intermediária e arriscou de longe. A bola ganhou efeito e morreu no ângulo esquerdo da goleira, em um golaço que ampliou a vantagem alvinegra para 2 a 0. O domínio era total, e o Corinthians mostrava não apenas intensidade, mas também qualidade nas finalizações.

Ainda no primeiro tempo, o placar voltou a se movimentar. Aos 41, em cobrança de escanteio, Thaís Ferreira mostrou oportunismo. A zagueira se antecipou à marcação, subiu mais alto que a defesa adversária e testou firme para o fundo da rede, anotando o terceiro gol do Corinthians.

Com 3 a 0 antes do intervalo, as Brabas foram para o vestiário com a vitória praticamente encaminhada e a confirmação de um desempenho sólido desde os primeiros minutos. No segundo tempo, apesar da superioridade, a equipe não balançou as redes.

Realidade Jovem 0 x 3 Corinthians

FICHA TÉCNICA

📆 Data e horário: quinta-feira, 21 de agosto, 15h (horário de Brasília) 📍 Local: Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto (SP) (SP) ⚽ Gols: Ivana Fuso (1/1T), Juliana Passarí (22/1T) e Thaís Ferreira (41/1T)

Times titulares

REALIDADE JOVEM: Mell; Letícia, Sabrina, Alessandra e Isabela; Maristela, Mariana e Júlia; Naely, Ingrid e Emilly. Técnico: Rafael Bousi.

CORINTHIANS: Lelê; Paulinha, Thaís Regina, Letícia Teles e Juliete; Juliana Passari, Ivana Fuso e Carol Nogueira; Gisela Robledo, Eudimilla, Ariel Godoi. Técnico: Lucas Piccinato.