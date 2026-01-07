menu hamburguer
Corinthians

Rodrigo Garro, do Corinthians, passa por cirurgia em osso do punho esquerdo

Camisa 8 do Timão fraturou o escafoide na final da Copa do Brasil

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 07/01/2026
18:15
Garro durante aquecimento de Cruzeiro x Corinthians (Foto: Gilson Lobo/ Agif/Gazeta Press)
imagem cameraRodrigo Garro em ação pelo Corinthians (Foto: Gilson Lobo/ Agif/Gazeta Press)
O meio-campista Rodrigo Garro foi submetido a uma cirurgia no escafoide do punho esquerdo nesta quarta-feira (7), segundo informou o Corinthians. O camisa 8 sofreu uma fratura neste osso durante a partida de volta da final da Copa do Brasil, no fim do ano passado, diante do Vasco, no Maracanã.

O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, pelo Dr. Flávio Faloppa – com o acompanhamento do chefe do departamento médico do clube, Dr. Ricardo Galotti –, e o atleta tem previsão de alta médica ainda para esta quarta-feira.

O A partir de sexta-feira (9), Rodrigo Garro retomará as atividades no CT Dr. Joaquim Grava para a recuperação da lesão e a manutenção física.

O clube não divulgou a data de um possível retorno, mas a tendência é que o jogador perca a estreia do Campeonato Paulista, que começa neste final de semana, contra a Ponte Preta.

No início do ano de 2025, o jogador alvinegro passou por alguns problemas médicos que comprometeram. Na ocasião, Garro sentiu incômodo no joelho direito e precisou fazer um novo tratamento após sua estreia da temporada e o título do Paulistão, atrasando seu retorno aos gramados para o fim do mês de maio.

Na reta final da temporada, em setembro, um novo problema: lesão muscular grau 2 na panturrilha direita aliada a um estiramento solear na região, dois meses depois.

Rodrigo Garro, titular do meio-campo do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Rodrigo Garro é titular do meio-campo do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

