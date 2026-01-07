O meio-campista Rodrigo Garro foi submetido a uma cirurgia no escafoide do punho esquerdo nesta quarta-feira (7), segundo informou o Corinthians. O camisa 8 sofreu uma fratura neste osso durante a partida de volta da final da Copa do Brasil, no fim do ano passado, diante do Vasco, no Maracanã.

O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, pelo Dr. Flávio Faloppa – com o acompanhamento do chefe do departamento médico do clube, Dr. Ricardo Galotti –, e o atleta tem previsão de alta médica ainda para esta quarta-feira.

O A partir de sexta-feira (9), Rodrigo Garro retomará as atividades no CT Dr. Joaquim Grava para a recuperação da lesão e a manutenção física.

O clube não divulgou a data de um possível retorno, mas a tendência é que o jogador perca a estreia do Campeonato Paulista, que começa neste final de semana, contra a Ponte Preta.

No início do ano de 2025, o jogador alvinegro passou por alguns problemas médicos que comprometeram. Na ocasião, Garro sentiu incômodo no joelho direito e precisou fazer um novo tratamento após sua estreia da temporada e o título do Paulistão, atrasando seu retorno aos gramados para o fim do mês de maio.

Na reta final da temporada, em setembro, um novo problema: lesão muscular grau 2 na panturrilha direita aliada a um estiramento solear na região, dois meses depois.

