O que está em jogo na semifinal do Brasileirão Feminino

Com as semifinais do Brasileirão Feminino definidas, os quatro classificados iniciam a briga direta pelo título nacional, mas também pela classificação na Libertadores de 2026. Além da participação no torneio e a premiação, alguns clubes podem alcançar marcas esportivas históricas.

A quantidade de vagas para clubes brasileiros depende do desempenho no Campeonato Brasileiro e na Libertadores desta temporada. A competição acontece em outubro, na Argentina, e terá Corinthians, atual campeão, São Paulo e Ferroviária na disputa pela Glória Eterna.

Quais serão os times brasileiros na Libertadores Feminina 2026?

Das 16 vagas da Libertadores Feminina, 10 são distribuídas entre os países membros da Conmebol. Quatro das restantes são destinadas ao ranking histórico, o qual o Brasil lidera com folga, seguido por Colômbia, Chile e Paraguai, que também ganham uma vaga extra. Ainda, há uma para o campeão da edição anterior e uma para um time do país sede.

Por isso, em 2025, o Brasil tem três vagas: Corinthians, o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão; o São Paulo, vice-campeão brasileiro em 2024; e a Ferroviária, terceira colocada. No entanto, para 2026 o cenário pode ser diferente e depende de como os campeonatos vão se desenrolar.

Corinthians

Maior e atual campeão da Libertadores, o Corinthians em 2025 briga pelo hexa-campeonato. Conquistou a taça pela primeira vez em 2017, quando tinha parceria com o Audax. Depois, levou também em 2019, 2021, 2023 e 2024.

Se isso ocorrer, tem vaga garantida para a edição de 2026. Como é forte candidato ao título brasileiro, as Brabas podem chegar à competição com a classificação garantida.

Jogadoras do Corinthians comemoram gol pelo Brasileirão Feminino (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)

Palmeiras

O Palmeiras já vinha se estruturando antes da chegada de Camila Orlando, que potencializou o projeto alviverde desde que assumiu. Depois de conquistar o Paulistão de 2024 sobre o Corinthians, a treinadora busca seu primeiro título continental.

As Palestrinas foram campeãs em 2022 ao superar o Boca Juniors na final, com gols de Ary Borges, Bia Zaneratto, Byanca Brasil e Poliana (a única que segue no clube). Sem as atacantes, o time conta hoje com Tainá Maranhão e Amanda Gutierres para liderarem o ataque até a classificação para a possível terceira participação no torneio.

Tainá Maranhão abriu o placar o Palmeiras diante do Flamengo, pelo Brasileirão Feminino (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)

São Paulo

A Libertadores de 2025 será a primeira disputada pelo São Paulo, que se classificou na vaga do vice-campeão Brasileiro de 2024. Para garantir a vaga de 2026 de forma independnete, o Tricolor Paulista precisa superar o Corinthians na semifinal ou sagrar-se campeão da América.

São Paulo comemora gol de empate no Morumbis, pelo Brasileirão Feminino (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)

Cruzeiro

Os investimentos crescentes no futebol feminino estão gerando frutos para o Cruzeiro, que faz em 2025 sua melhor temporada desde a retomada do departamento. Semifinalistas pela primeira vez no Brasileirão, as Cabulosas disputam também a classificação para sua primeira Libertadores. Para conquistar a vaga, o time mineiro precisa superar o Palmeiras e chegar à final nacional.

Cruzeiro vence Bragantino no Brasileiro Feminino (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Premiação da Libertadores Feminina

O torneio tem recebido um aumento significativo em sua premiação nos últimos anos. Em 2024, a Conmebol anunciou um aumento no valor distribuído aos clubes em 2025, totalizando US$ 3,65 milhões em prêmios.

Cada time arrecadará US$ 50 mil pela participação na fase de grupos. Não há premiação para etapas seguintes, de forma que apenas os três primeiros colocados serão recompensados pela campanha. O campeão leva US$ 2 milhões, o vice, US$ 600 mil, e o terceiro, US$ 250 mil. Em 2024, o Corinthians embolsou US$ 2.05 milhões.

Semifinais do Brasileirão Feminino: datas e confrontos

As datas previstas para os jogos da semifinal são 24 e 31 de agosto. O Corinthians eliminou o Bahia e enfrenta o São Paulo, que despachou a Ferroviária. O outro confronto é entre o Palmeiras, que passou pelo Flamengo, e o Cruzeiro, que venceu o Bragantino.