São Paulo abre venda de ingressos para clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão Feminino
Equipes duelam pelo jogo de volta da semifinal neste domingo (24)
O São Paulo recebe o Corinthians neste domingo (24), às 10h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais do Brasileirão Feminino 2025. A bola rola no Pacaembu, em São Paulo (SP), e os ingressos podem ser adquiridos no site SPFC Ticket.
A torcida terá acesso às arquibancadas da Arena Mercado Livre Pacaembu pelos acessos dos portões 6, 8, 10, 18, 20 e 22. Não haverá torcida visitante devido a uma determinação do Ministério Público do Estado de São Paulo.
As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (31), às 10h30, com mando de campo do Corinthians, pelo jogo de volta da semifinal.
Como adquirir ingressos para o clássico
Os ingressos estão à venda exclusivamente pelo site SPFC Ticket, com descontos para sócios torcedores. Os valores variam entre R$ 10 e R$ 40 (inteira), com meia-entrada disponível para crianças, estudantes, professores, idosos, PcD e outras categorias previstas em lei.
Torcedores com deficiência têm ingresso simbólico de R$ 1,00 e acesso pelo Portão 17-B, mediante cadastro facial obrigatório. Trata-se de uma exigência também para todo o público, em cumprimento à Lei Geral do Esporte.
Venda somente online em spfcticket.net
Arquibancada Oeste – Central Descoberto > R$ 30 / R$ 15 ½ entrada
Arquibancada Oeste – Central Esplanada > R$ 20 / R$ 10 ½ entrada
Arquibancada Oeste – Central Coberto > R$ 40 / R$ 20 ½ entrada
Arquibancada Oeste – Central Descoberto PCD > R$ 1
Arquibancada Oeste – Central Descoberto Acompanhante PCD > R$ 15
🎟️ Vendas abertas para a semifinal do Brasileirão Feminino!— São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) August 22, 2025
🔗 Garanta seu ingresso e apoie o #FutebolFemininoTricolor na Mercado Livre Arena Pacaembu ➡️ https://t.co/GIGPKmZ8T7
🆚 Corinthians
🗓️ 24/08
⏰ 10h30#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/Wq0F9SKQKL
São Paulo x Corinthians
- Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo (SP)
- Data: 24/08/2025 (domingo)
- Horário: 10h30
- Transmissão: Globo e SporTV
- Ingressos: spfcticket.net
