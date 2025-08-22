O São Paulo recebe o Corinthians neste domingo (24), às 10h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais do Brasileirão Feminino 2025. A bola rola no Pacaembu, em São Paulo (SP), e os ingressos podem ser adquiridos no site SPFC Ticket.

A torcida terá acesso às arquibancadas da Arena Mercado Livre Pacaembu pelos acessos dos portões 6, 8, 10, 18, 20 e 22. Não haverá torcida visitante devido a uma determinação do Ministério Público do Estado de São Paulo.

As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (31), às 10h30, com mando de campo do Corinthians, pelo jogo de volta da semifinal.

➡️ Nos pênaltis, São Paulo elimina Ferroviária e enfrenta o Corinthians na semifinal do Brasileirão Feminino

Como adquirir ingressos para o clássico

Os ingressos estão à venda exclusivamente pelo site SPFC Ticket, com descontos para sócios torcedores. Os valores variam entre R$ 10 e R$ 40 (inteira), com meia-entrada disponível para crianças, estudantes, professores, idosos, PcD e outras categorias previstas em lei.

Torcedores com deficiência têm ingresso simbólico de R$ 1,00 e acesso pelo Portão 17-B, mediante cadastro facial obrigatório. Trata-se de uma exigência também para todo o público, em cumprimento à Lei Geral do Esporte.

Venda somente online em spfcticket.net

Arquibancada Oeste – Central Descoberto > R$ 30 / R$ 15 ½ entrada

Arquibancada Oeste – Central Esplanada > R$ 20 / R$ 10 ½ entrada

Arquibancada Oeste – Central Coberto > R$ 40 / R$ 20 ½ entrada

Arquibancada Oeste – Central Descoberto PCD > R$ 1

Arquibancada Oeste – Central Descoberto Acompanhante PCD > R$ 15

São Paulo x Corinthians