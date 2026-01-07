Luvas e salário definem adeus de Maycon ao Corinthians; veja os bastidores

Maycon está próximo de ser anunciado como novo reforço do Atlético Mineiro, o atleta deve assinar por três temporadas com o Galo. O Corinthians negociou até o fim para manter o volante no elenco, mas recuou para não fazer uma "loucura".

Esse foi o termo utilizado por interlocutores ouvidos pelo Lance!. Sob o comando de Fabinho Soldado, o Corinthians chegou a encaminhar um acordo com o Shakhtar Donetsk, em um novo contrato definitivo válido por três anos, sem custos. A equipe ucraniana iria manter 50% dos direitos federativos do jogador.

Após a chegada de Marcelo Paz, o Timão ofereceu um contrato de dois anos, e foi surpreendido com a proposta do Atlético Mineiro, por três temporadas, que se adequava ao que o Shakhtar Donestsk queria inicialmente.

O jogador foi capitão do Corinthians com Dorival Júnior na reta final da temporada passada, que culminou no título da Copa do Brasil de 2025. A importância dele para o treinador fez com que a diretoria paulista igualasse a proposta de três anos. A partir de então, a decisão ficou nas mãos de Maycon.

O Atlético Mineiro ofereceu um salário maior e incluiu luvas milionárias, em torno de R$ 3 milhões. O Corinthians optou por não igualar a proposta. A diretoria trabalha com a meta de reduzir a folha salarial em R$ 6 milhões, e o valor foi considerado elevado para o momento.

Além disso, internamente, havia o temor de oferecer um contrato longo e caro a um atleta de 28 anos. Nos últimos anos em que defendeu o Corinthians, Maycon sofreu com muitas lesões, o que pesou na decisão da diretoria do Timão.

Balde de água fria

Dorival Júnior já declarou publicamente que considera o elenco do Corinthians "enxuto". Assim que chegou, em abril do ano passado, pediu a contratação de quatro reforços, mas recebeu apenas Vitinho. A diretoria se mobiliza para quitar o transfer ban com o Santos Laguna, referente a uma dívida avaliada em R$ 35 milhões, e voltar a se movimentar na janela de transferências.

O Corinthians sondou Alisson, volante do São Paulo que perdeu espaço com Crespo. Não houve proposta oficial, mas o rival respondeu sugerindo uma troca por Raniele, um dos pilares do elenco alvinegro.