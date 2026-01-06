Olheiro Lance!: seis nomes para reforçar o Corinthians em 2026

O Corinthians busca solucionar o transfer ban para, enfim, voltar a realizar contratações e reforçar o elenco que disputará a temporada de 2026. O Timão terá pela frente a Supercopa Rei, o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil.

De olho em uma possível liberação para registrar novos atletas, o Lance! reuniu nomes que estão livres no mercado e que poderiam ajudar a fortalecer o elenco alvinegro ao longo da temporada de 2026.

Santiago Arias – Lateral-direito

O lateral colombiano Santiago Arias, de 33 anos, estava no Bahia havia dois anos. Em 2025, disputou 34 jogos pelo clube (2506 minutos), com um gol marcado na goleada por 5 a 0 sobre o Jacuipense, pela semifinal do Campeonato Baiano.

Na temporada de 2024, foi mais regular, entrando em campo 38 vezes, com quatro assistências e um gol marcado. O jogador também acumula convocações para a Seleção da Colômbia.

Santiago Arias pelo Bahia

73 jogos (63 titular)

2 gols

4 assistências

Santiago Arias pela Colômbia

65 jogos (54 titular)

9 assistências

Saravia – Lateral-direito

O lateral, de 32 anos, disputou a temporada de 2025 pelo Atlético-MG. Ao longo da carreira, acumula passagens por Racing, Porto, Internacional e Botafogo, antes de chegar ao Galo. Em 2025 pelo clube mineiro, disputou 31 jogos, sem gols ou assistências.

Assim como Santiago Arias, Saravia surge como opção para a lateral-direita, posição que atualmente conta com Matheuzinho. Na última temporada, o Corinthians precisou improvisar no setor em algumas ocasiões, inclusive com o zagueiro Félix Torres atuando na função.

Renzo Saravia pelo Atlético-MG

129 jogos (89 titular)

3 gols

2 assistências

Renzo Saravia pela Argentina

9 jogos (7 titular)

Saravia estava no Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Diego Laxalt – Lateral-esquerdo

O uruguaio de 32 anos está livre no mercado desde que deixou o Dínamo Moscou, em agosto de 2025. O jogador recebeu contato do Peñarol, segundo a imprensa uruguaia, mas ainda não tem acordo fechado. A proposta apresentada ao atleta seria de um contrato válido por dois anos.

Laxalt iniciou a carreira no Defensor Sporting antes de se transferir para a Itália, onde atuou por Bologna, Empoli, Genoa, Torino e Milan. O lateral também teve passagem pelo Celtic, da Escócia.

Atualmente, o Corinthians conta com Matheus Bidu como titular absoluto da posição, além de Hugo como reserva imediato. Fabrizio Angileri, que tinha contrato até dezembro de 2025, ainda não renovou o contrato.

Diego Laxalt pelo Dynamo Moscow

77 jogos (61 titular)

5 assistências

Diego Laxalt pelo Uruguai

24 jogos (17 titular)

Fernando - Volante

Aos 38 anos, o jogador deixou o Colorado em agosto, após sofrer ruptura do ligamento cruzado posterior do joelho direito, em partida contra o Fluminense, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 1º de junho.

Desde então, não voltou a atuar com regularidade e avalia um retorno aos gramados. O próprio Internacional é um dos clubes que demonstram interesse no atleta.

Em 2025, ele disputou 23 jogos e marcou dois gols. Com passagens por Manchester City, Galatasaray e Sevilla, o jogador pode ser uma peça importante para o Timão em competições internacionais.

Fernando pelo Vila Nova

29 jogos (26 titular)

1 gol

Fernando pelo Internacional

54 jogos (46 titular)

3 gols

Marinho – Atacante

Após deixar o Fortaleza, rebaixado na última temporada, o atacante está livre no mercado. O jogador acumula experiência na disputa da Libertadores, competição que o Timão voltará a disputar em 2026. Pelo Santos, foi eleito o Rei da América em 2020, ano em que terminou como vice-campeão com a equipe santista.

Em 2025, pelo Leão, disputou 37 jogos, marcou quatro gols e distribuiu quatro assistências.

Marinho pelo Fortaleza

110 jogos (70 titular)

16 gols

12 assistências

Marinho pelo Santos

113 jogos (97 titular)

41 gols

Diego Laxalt estava no Dínamo Moscou (Foto: Reprodução/Instagram)

Victor Moses – Atacante

O atacante surge como uma opção experiente para o Corinthians. Ao longo da carreira, Moses construiu um currículo com passagens por clubes de destaque do futebol europeu, como Chelsea, Liverpool e Inter de Milão.

No retrospecto profissional, o jogador conquistou títulos relevantes. No cenário internacional, venceu a Copa Africana de Nações e levantou dois troféus da Liga Europa. Em competições nacionais, soma um título da Premier League, dois da Copa da Inglaterra e um da Taça da Rússia.

Victor Moses está livre no mercado desde sua saída do Luton Town, da Inglaterra. Na temporada 2024/2025, disputou 18 partidas e marcou um gol.

Victor Moses pelo Spartak Moscow

82 jogos (61 titular)

10 gols

8 assistências

Victor Moses pelo Luton Town

18 jogos (12 titular)

1 gol

Victor Moses pela Nigéria

39 jogos (34 titular)

12 gols

3 assistências