Emprestado pelo Corinthians, Cacá desembarca em Salvador para assinar com o Vitória
Zagueiro chega à capital baiana para iniciar trajetória em novo clube
O zagueiro Cacá, do Corinthians, desembarcou na Bahia para assinar contrato com o Vitória. O jogador chega por empréstimo até o fim da temporada ao clube, que também disputa a Série A do Campeonato Brasileiro.
No ano passado, Cacá disputou 31 partidas pelo Corinthians e chegou a ser titular sob o comando de Dorival Júnior. O defensor tem contrato com o clube até dezembro de 2028 e teve 90% dos direitos econômicos adquiridos por cerca de R$ 24 milhões.
— Com o Corinthians vivi grandes momentos. Sou o defensor, acho que desde 2021, com mais gols marcados. Vivi bons momentos. Fiquei bastante feliz de vestir a camisa do Corinthians. E hoje tenho a oportunidade de vir para o Vitória. Um dos meus amigos é torcedor do Vitória, deve estar comemorando bastante. Estou muito feliz, motivado e, se Deus quiser, virar um ídolo aqui dentro e conquistar bastantes títulos - disse o zagueiro na chegada ao Vitória — disse o jogador ao "ge".
Mesmo com negociações em andamento, Cacá esteve entre os relacionados na vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, mas não entrou em campo. A possível saída do jogador, no entanto, vinha sendo discutida há algum tempo.
Cacá chegou a ser incluído na lista para a partida contra o Flamengo, na final da Supercopa Rei, mas depois ficou fora do time na vitória por 3 a 0 sobre o Capivariano, mesmo com a equipe atuando praticamente completa de reservas. Naquele momento, Dorival comentou sobre a possível saída do jogador.
Cacá teve negociações em andamento recentemente
O Athletico-PR também demonstrou interesse recente na contratação em Cacá. Mesmo com pouco espaço no elenco do técnico Dorival Júnior, o Timão dificultou a saída do atleta.
No início de janeiro, o Lance! apurou que o Corinthians não liberou o zagueiro ao Furacão pois esperava receber uma oferta de venda ou, ao menos, um empréstimo remunerado.
Números em toda sua passagem pelo Timão
- 71 jogos (64 titular)
- 8 gols
- 1 assistência
- 91% acerto no passe
- 59% acerto no passe longo
- 1.0 desarmes por jogo
- 0.6 interceptações por jogo
- 4.0 cortes por jogo
- 3.8 duelos ganhos por jogo (59% eficiência)
- 2.1 duelos aéreos ganhos por jogo (62% eficiência)
- 16 cartões amarelos
- 1 cartão vermelho
- 3 erros defensivos graves
- Nota Sofascore 6.98
