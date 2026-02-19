Dorival elogia Garro e comenta situação de Pedro Raul no Corinthians

O técnico Dorival Júnior exaltou a partida do meio-campista Rodrigo Garro na vitória do Corinthians diante do Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 8 marcou o gol que garantiu os três pontos ao Timão.

O treinador citou o momento difícil no fim de 2025 do jogador, quando deixou de ter regularidade e perdeu espaço. Em 2026, passou a ganhar mais minutos em campo, inclusive como titular contra o São Bernardo e o Athletico-PR, em jogos seguidos.

— É um jogador que pode nos entregar muito mais, ele sabe disso. Ele vem em um processo de evolução, às vezes oscila, é natural. Mas este ano ele vai reencontrar suas melhores condições e vai produzir o que será satisfatório para ele, próximo do que o levou a ser um dos melhores meias do país em 2024 — disse Dorival Júnior.

Dorival ainda falou sobre Pedro Raul. O jogador, mesmo com a ausência de Yuri Alberto, lesionado, segue sem oportunidades no Timão. Nesta quinta-feira (19), o treinador optou por Memphis Depay e Vitinho no ataque.

— O que eu menos dei oportunidade até o momento foi ao Pedro Raul. Reconheço. Espero que ele intensifique pelo lado dele e nós possamos dar mais oportunidades ao atleta. O Pedro ainda pode nos ajudar, desde que, naturalmente, parta dele. É um garoto trabalhador, minha torcida é para que ele possa encontrar uma melhor condição. Gui e Vitinho têm tido mais oportunidades, agora é questão de tempo para que um deles ocupe essa posição. Estamos no aguardo — explicou.

— É uma opção interessante, foi importante em alguns jogos. O Vitinho precisa dessa sequência. Espero que a gente possa tê-lo em melhores condições na sequência — completou.

Corinthians venceu por 1 a 0 (Foto: Antonio Neto/Pera Photo Press)

Corinthians no Brasileirão e sequência na temporada

Com o resultado, o Corinthians subiu para a quinta colocação, com seis pontos em três partidas, sendo duas vitórias e uma derrota. A equipe marcou quatro gols e sofreu dois, alcançando saldo positivo de dois e aproveitamento de 66%.

Agora, o Timão volta suas atenções ao Campeonato Paulista, no duelo contra a Portuguesa, que acontece no domingo (22), no Estádio do Canindé, pelas quartas de final da competição.

