Antes mesmo de dar o pontapé inicial nesta temporada de 2026, o Bahia oficializou a saída de três atletas que tinham contrato com o clube até o final da última temporada e não acertaram a renovação. O lateral-direito Santiago Arias, o meia Yago Felipe e o lateral-esquerdo Caio Roque sequer se reapresentaram nesta segunda-feira e estão fora dos planos.

Há dois anos no Bahia, o lateral colombiano Santiago Arias, de 33 anos, era o único do trio que estava no elenco do ano passado. Arias revezou a lateral direita com Gilberto, e a posição seguiu como a única do Tricolor que não tinha um titular definido.

Ele fez 34 jogos pelo Bahia em 2025 (2506 minutos), com direito a um gol marcado na goleada por 5 a 0 contra o Jacuipense, pela semifinal do Campeonato Baiano. Em 2024, ele foi um pouco mais regular e entrou em campo 38 vezes, além de dar quatro assistências e balançar as redes uma vez.

Arias em ação na decisão entre Bahia e Ceará, pela Copa do Nordeste (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Yago Felipe e Caio Roque não voltam ao Bahia

Já Yago Felipe foi pouco utilizado enquanto esteve no Bahia, entre 2023 e 2024, não conseguiu se firmar no time de Rogério Ceni e acabou emprestado ao Mirassol no início do ano passado. Ao todo, o meia entrou em campo 66 vezes com a camisa tricolor, marcou dois gols e deu uma assistência. O futuro do atleta segue indefinido.

Por fim, Caio Roque também foi pouco aproveitado enquanto esteve no Bahia e fez apenas 10 jogos, com participações mais ativas em partidas com time alternativo. Ele chegou a ser emprestado ao Londrina em 2024 e, no ano passado, defendeu as cores do Volta Redonda. Caio foi recentemente anunciado como reforço da Portuguesa para 2026.

Yago Felipe em ação pelo Mirassol contra o Fortaleza (Foto: Divulgação / Mirassol)

