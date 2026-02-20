O Corinthians trabalha nos bastidores para finalizar a situação administrativa de Zakaria Labyad antes de confirmar oficialmente a contratação. O clube ainda não recebeu toda a documentação necessária para efetivar o registro do meia e, por isso, o anúncio segue em espera.

Mesmo disponível no mercado, o jogador precisa cumprir exigências legais para atuar no futebol brasileiro. Por ser estrangeiro, Labyad depende de uma autorização específica de trabalho no país, etapa que ainda não foi concluída e que adia a oficialização do reforço.

— Está tirando seu visto de trabalho, esse é o ponto. Ele está trabalhando fisicamente enquanto isso, existe um déficit físico. Mesmo se estivesse regularizado, ainda não estaria sendo relacionado — disse Marcelo Paz após em entrevista à "Record".

Zakaria já participa de treinos e acompanha partidas do Corinthians das arquibancadas. Livre no mercado após deixar o Dalian Yingbo, da China, o jogador chega sem custos ao clube. O vínculo deve ser assinado com validade até o fim da temporada.

Zakaria Labyad acertou com o Corinthians recentemente (Foto: Divulgação/Ajax)

Números na carreira

Zakaria Labyad nasceu na Holanda e atuou pelas categorias de base da seleção holandesa, mas optou por se naturalizar marroquino, país que já defendeu em partidas. Revelado pelo PSV, o meia conheceu e atuou ao lado de Memphis Depay, atual camisa 10 do Corinthians.

Pelo PSV, disputou 67 partidas, marcou 15 gols e deu 17 assistências. Em seguida, defendeu o Sporting, com 27 jogos, três gols e três passes decisivos, antes de ser emprestado ao Vitesse, clube pelo qual somou 53 partidas, 13 gols e cinco assistências. Na sequência, atuou pelo Sporting B, registrando 14 jogos, três gols e duas assistências.

Posteriormente, vestiu a camisa do Utrecht, em duas passagens, totalizando 76 partidas, 21 gols e 17 assistências, além de ter defendido o Ajax, com 54 jogos, 13 gols e 10 passes para gol. Na experiência mais recente na Ásia, atuou pelo Yunnan Yukun, onde fez 31 partidas, marcou seis gols e distribuiu nove assistências, antes de chegar ao Dalian Yingbo, clube pelo qual soma 25 jogos, seis gols e três assistências.

