CBF define data e local de Supercopa entre Flamengo e Corinthians

A CBF definiu a data e o local da Supercopa Rei de 2026, que será disputada entre Flamengo e Corinthians. A final será no dia 1 de fevereiro, domingo, sem horário definido, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

O duelo marca o encontro entre o Flamengo, campeão do Brasileirão de 2025, e o Corinthians, dono do título da Copa do Brasil da última temporada. O público no estádio será dividido igualmente entre a Fiel e a Nação.

Inicialmente, a partida estava prevista para o dia 24 de janeiro, mas, após conversas com as federações carioca e paulista, a CBF decidiu adiar a decisão em uma semana. O estádio ganhou força por ficar na capital do país e pela estrutura para receber um jogo entre as duas maiores torcidas do Brasil. O Mané Garrincha comporta cerca de 72 mil pessoas.

Por conta da decisão, os clubes terão que remanejar rodadas do estadual. No Campeonato Carioca, o Flamengo tinha compromisso contra a Portuguesa-RJ no dia 31 de janeiro, enquanto o Corinthians teria um confronto contra o Capivariano, no dia 1 de fevereiro, pelo Paulistão.

Flamengo e Corinthians decidem a Supercopa pela segunda vez na história (Foto: Gazeta Press)

Reencontro

Será a segunda vez que as equipes decidem a Supercopa. Em 1991, o Corinthians, então campeão do Brasileirão, bateu o Flamengo, que detinha o título da Copa do Brasil, e conquistou o seu único título da competição nacional.

A Supercopa foi retomada pela CBF em 2020. Desde então, o Flamengo conquistou a taça em três oportunidades: 2020, 2021 e 2025. Além da equipe carioca, Atlético Mineiro (2022), Palmeiras (2023) e São Paulo (2024) também venceram o torneio.