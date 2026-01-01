menu hamburguer
Atlético Mineiro

Jogadores do Atlético-MG com situação indefinida: entenda

Galo tem saídas encaminhadas e renovações indefinidas

Artur Henrique
Belo Horizonte(MG)
Dia 01/01/2026
11:00
Equipe do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraEquipe do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Pensando em 2026, o Atlético já começou a se mexer no mercado de transferências para suprir possíveis saídas e qualificar o elenco, buscando uma temporada mais estável no próximo ano. Com isso, o Lance! reúne abaixo todas as informações atualizadas sobre a situação dos jogadores do elenco alvinegro. A matéria passa por atualizações constantes.
Pensando em 2026, o Atlético já começou a se mexer no mercado de transferências para suprir possíveis saídas e qualificar o elenco, buscando uma temporada mais estável no próximo ano. Com isso, o Lance! reúne abaixo todas as informações atualizadas sobre a situação dos jogadores do elenco alvinegro. A matéria passa por atualizações constantes.

Cabe destacar que o Atlético fará sua estreia na temporada no dia 11 de janeiro, às 16h, diante do Betim, na Arena MRV. Para o início do torneio, a comissão técnica vai optar por uma formação alternativa, mesclando atletas das categorias de base com jogadores com menos minutos no elenco principal.

O elenco alvinegro se reapresenta nesta sexta-feira (2), quando dará início à preparação para a temporada.

Contratações do Atlético

Até o momento, o Atlético anunciou apenas uma contratação para a temporada de 2026. O reforço é o lateral-esquerdo Renan Lodi, que estava livre no mercado desde setembro, após rescindir contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita. O jogador assinou vínculo de cinco anos com o clube mineiro.

Renan Lodi contratação do Atlético (Reprodução Atlético)
Renan Lodi contratação do Atlético (Reprodução Atlético)

Jogadores em fim de contrato

Vitor Hugo (zagueiro) - Até dezembro de 2025 - Negociação em andamento com o Bahia para renovação do empréstimo ou possível compra em definitivo
Iseppe (meio-campista) - Até julho de 2026 - Situação indefinida, pode assinar um pré contrato com outra equipe
Biel - Até Julho de 2026 - Empréstimo, situação indefinida, permanência não é garantida

Saídas confirmadas

Gabriel Átila (goleiro) - Até dezembro de 2025 - Vendido em definitivo para o Vila Nova
Saravia (lateral direito) - Até dezembro de 2025 - Não vai renovar, saída confirmada
Caio Paulista - Até dezembro de 2025 - Não renovou o empréstimo, retornou para o Palmeiras e foi emprestado ao Grêmio
Fausto Vera - Emprestado para o River Plate por um ano com opção de compra
João Marcelo - Emprestado por um ano com opção de compra

Fausto Vera em Atlético x Corinthians (Foto: Pedro Souza / Atlético)
(Foto: Pedro Souza / Atlético)




