Internacional tem mais três lesões para se preocupar

Além de mais derrota por 2 a 0 para o Fluminense, a partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, trouxe mais preocupações. É que o Internacional saiu do jogo com mais três lesões no elenco. Fernando, Rafael Borré e Vitinho tiveram que ser substituídos após sofrerem diferentes traumas no jogo da noite deste domingo (1º), no estádio Beira-Rio.

Os atletas serão reavaliados nesse começo de semana. Como o Brasileirão para por dez dias devido a Data FIFA, o grupo ganhou três dias de folga, com a representação ocorrendo na quinta-feira (5) pela manhã.

Fernando sentiu o joelho direito

Na coletiva após o confronto com o Tricolor Carioca, o técnico Roger Machado comentou a situação das lesões.

– As opções vão diminuindo – afirmou ao iniciar um pequeno boletim médico.

Logo aos 14 minutos de jogo, Fernando acabou sentindo o joelho direito. De acordo com o treinador, o volante bateu a perna no chão e não se sentiu confortável para continuar jogando. No intervalo, foi a vez do colombiano deixar o jogo.

– O Borré se não me engano foi um trauma perto do quadril – revelou Roger, para depois citar outro atacante:

– O Vitinho foi o cotovelo.

O lance ocorreu logo aos 3 da segunda etapa quando Vitinho e trombou com Serna e sentiu o braço esquerdo. Ela ainda tentou seguir no jogo, mas não conseguiu.

Para servirá para recuperar lesionados

Durante a fala sobre as lesões, na qual assinalou não saber se poderá contar com Carbonero para a volta da Data FIFA, no dia 12, quando enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte, Roger Machado disse que a partida é importante para as pretensões coloradas “de fazer uma campanha digna” no Brasileirão.

– Agora é recuperar todo mundo para o jogo importante, que se torna fundamental para que a gente não arraste esse mal momento para outras competições.

E finalizou sobre o tema:

– Ano passado fizemos uma campanha de recuperação quando ficamos numa competição só. Não queremos isso. Nós queremos um título. Temos a possibilidade de conquista nas copas, mas sem abrir mão do Brasileiro.