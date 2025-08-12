Volante e Internacional acertam rescisão amigável do contrato

Depois de algumas semanas em Goiânia, Fernando está em Porto Alegre. Nesta manhã, o volante e o Internacional acertaram rescisão amigável para o fim do contrato, informação confirmada pelo clube há poucos instantes. O atleta irá finalizar o tratamento da lesão do joelho direito em Goiânia, onde vive sua família, e deve encerrar a carreira logo em seguida.

O jogador teve diagnosticada a ruptura do ligamento cruzado posterior do joelho após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, antes da parada para o Mundial de Clubes. A previsão de retorno é de quatro a seis meses.

Atleta abriu mão de R$ 5 milhões

Conforme apurou o Lance!, Fernando chegou a Porto Alegre na segunda (11). No Beira-Rio, passou por uma avaliação do Departamento Médico, antes de discutir o futuro do contrato com o clube com a direção. A conversa se encaminhou para um consenso de que o ideal era rescindir o contrato.

O camisa 5 tinha vínculo com o Alvirrubro até 1º de janeiro de 2026. Por conta disso, o volante de 38 anos abriu mão de R$ 5 milhões, valores referentes a salários e outros direitos a serem pagos os próximos meses. O acordo foi assinado e anunciado na manhã esta terça (12).

Fernando esteve em campo com a camisa vermelha 54 vezes com três gols marcados, um deles num Gre-Nal na Arena. Foi peça fundamental na reconquista da hegemonia no Campeonato Gaúcho, ajudando a interromper série de sete título do rival Grêmio.

A carreira de Fernando

Fernando teve carreira europeia antes de chegar ao Inter no ano passado. O atleta passou pelo Manchester City, na Inglaterra, e pelo Galatasaray, na Turquia.

Os times de Fernando

2005-2007 - Vila Nova

2007-2008 - Estrela Amadora-POR

2008-2014 - Porto

2014-2017 - Mancheste City

2017-2019 - Galatasaray

2019-2023 - Sevilla-ESP

2024-2025 - Internacional