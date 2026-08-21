Nove torcedores são detidos após confronto entre Corinthians e Rosario Central
Quatro corintianos e cinco argentinos foram encaminhados ao Jecrim
Quatro torcedores do Corinthians e cinco do Rosario Central foram detidos na madrugada desta sexta-feira (21), após o confronto entre as torcidas pelas oitavas de final da Libertadores, na Neo Química Arena. Os nove envolvidos foram encaminhados ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), instalado no estádio.
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Segundo César Saad, delegado do DRADE (Delegacia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva), a confusão começou após torcedores do Corinthians provocarem os argentinos depois da eliminação na competição.
Em seguida, os torcedores do Rosario Central reagiram e houve arremesso de grades, o que motivou a intervenção da Polícia Militar.
— A dinâmica dos fatos foi que os corintianos iniciaram a provocação, os torcedores do Rosario Central foram responder, já estavam exaltados por conta da derrota. Houve arremesso de algumas grades e foi necessária a intervenção da polícia, em que houve o confronto entre os policiais militares e a torcida do Rosario Central — disse o dr. César Saad.
Dois policiais ficam feridos e menor é detido
Dois policiais militares ficaram machucados durante o confronto e foram submetidos a exame de corpo de delito. As autoridades também solicitaram as imagens de segurança do estádio para esclarecer a dinâmica da confusão e identificar os responsáveis pelos atos.
Entre os nove detidos, há um menor de idade. A mãe do torcedor foi acionada e se dirigiu à delegacia para acompanhar o caso.
Os envolvidos serão ouvidos e, posteriormente, liberados. Eles podem responder por provocação de tumulto e estão sujeitos à proibição de frequentar estádios em partidas do Corinthians e do Rosario Central por até três anos.
— Todos vão responder por provocação de tumulto, podendo ter a proibição de frequentar estádios nos jogos do Corinthians e do Rosario Central por até três anos. Eles vão ser detidos, vão para a delegacia e depois serão liberados, após serem ouvidos e prestarem depoimento — completou o delegado.
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